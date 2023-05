CY4GATE nella “short list” del Premio Equita

CY4GATE GROUP (EGM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360° con un diversificato offering di tecnologie proprietarie, comunica che è stata selezionata tra i finalisti del Premio EQUITA “Per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali”. L’award, patrocinato dall’Università Bocconi e da Borsa Italiana – Euronext, è giunto alla decima edizione, e nasce con lo scopo di identificare e celebrare le aziende che hanno dimostrato originalità ed efficacia nelle operazioni effettuate sui mercati dei capitali e realizzate come leva per la crescita.

Cy4Gate riceverà il premio per la categoria “Raccolta di fondi sul mercato azionario” per l’aumento di capitale realizzato dalla Società a marzo 2022 tramite collocamento accelerato (Accelerated Bookbuilding) di €90 milioni. Il riconoscimento, assegnato da una giuria di professionisti del mondo finanziario, imprenditoriale e istituzionale, sottolinea l’efficacia e l’originalità dell’operazione realizzata sul mercato dei capitali e rappresenta uno stimolo per Cy4Gate per proseguire nel percorso strategico di sviluppo. A ritirare il premio per Cy4Gate sarà Marco Latini, CFO e Investor Relations Manager del Gruppo.

Le società premiate testimoniano come i mercati dei capitali siano utili alle aziende per accedere a nuove risorse attingendo così anche a strumenti alternativi al sistema bancario e siano di supporto alla crescita e allo sviluppo del business. La cerimonia di premiazione si terrà in occasione dell’evento “I mercati finanziari per la competitività e la crescita”, giovedì 4 maggio presso l’Aula Magna dell’Università Bocconi, in via Gobbi 5 a Milano.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto), ha dichiarato: “È un privilegio per noi ricevere questo prestigioso premio che conferma il riconoscimento e l’apprezzamento per il nostro impegno nel garantire un trend di risultati positivi nel tempo e nell’aggiungere valore a tutti gli stakeholder, fattori importanti e distintivi per la crescita della Società.

Ringrazio il team Cy4Gate, e tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungere questo risultato con il loro lavoro e la loro passione. Cy4Gate è pronta ad offrire le migliori soluzioni e tecnologie, evidenziando ancora una volta la propria unicità sul mercato”.

Fonte: comunicato CY4GATE