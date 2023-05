Ordini e ricavi in crescita per Leonardo nel primo trimestre del 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi ieri sotto la presidenza di Luciano Carta, ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati del primo trimestre 2023.

Ordini a 4,9 miliardi (+29,3%1) in crescita di circa 400 milioni rispetto al primo quadrimestre 2022. Ricavi a 3 miliardi di euro (+2,6%1), EBITA a 1.192 milioni (+4,4%3) , risultato netto di 542 milioni, in linea con il primo trimestre 2022 e Portafoglio Ordini in crescita a € 39,1 miliardi, pari a più di 2,5 anni di produzione

confermata la Guidance 2023, ridotto l’indebitamento netto di 1,1 miliardi rispetto al primo trimestre 2022, grazie al rafforzamento della generazione di cassa del Gruppo

“I risultati commerciali e finanziari del primo trimestre mostrano un andamento positivo – ha dichiarato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo – in linea con le aspettative. La performance commerciale, l’avanzamento dei programmi e la crescita della Top-Line vengono accompagnate da una performance finanziaria che vede il FOCF in continuo deciso miglioramento con ulteriori passi avanti nella riduzione del debito. Nei primi tre mesi abbiamo dimostrato ancora una volta la competitività nel business difesa/governativo e il continuo miglioramento della performance delle Aerostrutture. Il Gruppo è solido e sostenibile nel lungo periodo, con la capacità di cogliere future opportunità di crescita”.

“Sono inoltre orgoglioso di poter annunciare – ha concluso Alessandro Profumo – che Moody’s ha appena promosso Leonardo a Investment Grade riconoscendo al Gruppo una significativa esecuzione del Piano Industriale durante la pandemia, importanti progressi sulla riduzione dell’indebitamento, solide prospettive di crescita nelle attività della Difesa, alla luce del complesso contesto geopolitico, e prudenti politiche finanziarie volte ad una continua riduzione del debito”.

Il report completo in PDF a questo link