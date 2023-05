Il Cantiere Navale Vittoria al Seafuture 2023

Forte delle novità costruttive e progettuali che l’hanno visto protagonista, dall’Offshore Patrol Vessel, ammiraglia delle Armed Forces of Malta da poco consegnata, all’unità d’Altura Multiruolo “green” destinata alla Guardia Costiera Italiana attualmente in costruzione, il Cantiere Navale Vittoria si presenta per il terzo anno al Seafuture, in programma dal 5 all’8 giugno 2023, stand A34, alla Base Navale di La Spezia.

Al salone dedicato alle eccellenze industriali del settore del mare, alla Blue Economy, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità in ambiente marino, l’azienda navalmeccanica della famiglia Duò mostra le più importanti imbarcazioni realizzate negli ultimi anni per il comparto difesa e sicurezza: dal pattugliatore P71 oggi in uso alle Forze Armate Maltesi al P04 Osum consegnato alla Guardia di Finanza italiana, fino alle flotte di pattugliatori e motovedette costruite rispettivamente per la Guardia Costiera Ellenica e la Guardia Costiera Italiana.

“Quello di quest’anno è per noi un importante ritorno – afferma Paolo Duò (nella foto a lato), presidente del Cantiere Navale Vittoria- La Spezia e la sua manifestazione, grazie alla presenza di big player del settore navale e delle principali istituzioni nazionali, rappresenta una piattaforma di business e di confronto con i nostri partner e stakeholder nazionali e internazionali.

Un momento peculiare che ci consente di comprendere al meglio scenari e tendenze, fornire il nostro contributo in termini di innovazione e soprattutto di raccogliere le esigenze operative dei clienti che con orgoglio andiamo a servire per poterle poi soddisfare grazie alle nostre capacità di ricerca e progettazione”.

L’azienda, fondata ad Adria (Rovigo) nel 1927 dalla famiglia Duò, progetta e realizza imbarcazioni militari, paramilitari da lavoro, commerciali e da trasporto fino a 100 metri di lunghezza, rispettando i più elevati standard qualitativi comprovati dalle certificazioni ISO 9001 (Sistemi di gestione per la Qualità – Requisiti), ISO 14001 (Sistema di gestione Ambientale), ISO 45001 (Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori) e ISO 3834-2 (Saldatura Automatica e Manuale).

Dalla sua fondazione il Cantiere Navale Vittoria ha costruito 900 unità navali, vedendosi assegnate nel tempo diverse forniture per imbarcazioni della Guardia Costiera italiana, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e della Marina Militare. L’azienda si è aggiudicata inoltre numerose commesse internazionali da Grecia, Malta, Cipro, Croazia, Slovenia, Russia, Romania, Libia, Tunisia, Algeria e Oman oltre che diversi progetti da parte di alcuni dei più importanti armatori italiani dell’Oil & Gas dei trasporti e dei lavori marittimi.

Fonte: comunicato CNV