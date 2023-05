Londra cede all’Ucraina missili da crociera Storm Shadow

Il ministro britannico della Difesa Ben Wallace ha confermato ieri pomeriggio la notizia diffusa dalla CNN circa l’invio di missili da crociera a lungo raggio MBDA Storm Shadow all’Ucraina. “Oggi posso confermare la donazione britannica all’Ucraina di missili Storm Shadow”, ha detto Wallace davanti ai deputati della Camera dei Comuni. Gli Storm Shadow sono missili “a lungo raggio, solo ad uso convenzionale, con capacità di colpire con precisione. La donazione di questi sistemi di difesa – ha affermato Wallace – garantisce all’Ucraina le migliori possibilità di difendersi contro la continua brutalità russa, specie la deliberata presa di mira delle infrastrutture civili ucraine, in violazione del diritto internazionale”.

L’Ucraina sarà quindi la decima nazione ad adottare il missile franco-britannico SCALP/Storm Shadow (dopo Francia, UK, Italia, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Grecia, Arabia Saudita, Qatar e India) realizzato da MBDA anche se non è chiaro se i missili da crociera verranno installati su velivoli ucraini (probabilmente Sukhoi Su-24 o secondo una fonte, sui 14 Mig 29 recentemente ceduti dalla Polonia) o se invece è stato messo a punto un sistema di lancio da terra.

La Royal Air Force ha ordinato circa un migliaio di Storm Shadow, in parte impiegati in operazioni o per addestramento ma ancora presenti in diverse centinaia di esemplari negli arsenali britannici anche se non è chiaro quanti ne verranno donati all’Ucraina né se gli esemplari ceduti a Kiev abbiano effettuato o meno l’aggiornamento di mezza vita (MLR – Mid Life Refurbishment).

Di certo queste armi, impiegate dalle forze aeree britanniche, francesi e italiane contro obiettivi in Iraq, Libia e Siria consentiranno all’Ucraina di colpire in profondità e con precisione bersagli anche in territorio russo grazie ad una gittata tenuta segreta ma considerata intorno ai 500/550 chilometri nella versione aerolanciata (il missile è impiegabile anche da navi e sottomarini).

Attualmente le armi a più lunga gittata fornite dagli Stati Uniti a Kiev, razzi per i sistemi M142 HIMARS e M270 MLRS hanno un tiro utile massimo di 78 chilometri. Le fonti citate dalla CNN riferiscono che Londra ha ottenuto da Kiev l’assicurazione che gli Storm Shadow verranno utilizzati contro obiettivi situato nei territori ucraini occupati dai russi che includono di fatto anche la Crimea la cui annessione alla Federazione Russa nel 2014 non è mai stata riconosciuta neppure da Londra.

Da tempo Kiev chiedeva all’Occidente di fornire i missili a lungo raggio che gli permettano di colpire i centri di comando russi, le linee di rifornimento, i depositi di munizioni e carburante all’interno della Crimea e dei territori controllati dai russi nel Donbass.

La Russia “fornirà una risposta adeguata” alla consegna a Kiev degli Storm Shadow, ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Ria Novosti. “Quiesto richiederà una risposta adeguata da parte dei nostri militari, che, naturalmente prenderanno le decisioni appropriate”.

l 10 maggio l’amministrazione Biden ha confermato di non avere in programma l’invio missili a più lungo raggio all’Ucraina. Lo scrive il magazine Politico, sulla base di affermazioni di alcuni funzionari americani, sostenendo che l’offerta britannica ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla Casa Bianca poiché gli Stati uniti non disporrebbero di uno stock sufficiente di missili balistici tattici ATACMS, come aveva precisato il generale Mark Milley, capo degli stati maggiori congiunti Usa.

Foto MBDA