L’UCAV russo Sukhoi S-70 Okhotnik verrà prodotto in serie entro due anni

La produzione in serie del drone d’attacco pesante “Okhotnik” inizierà a Novosibirsk entro i prossimi due anni; lo ha annunciato all’agenzia TASS il vice governatore della regione di Novosibirsk, Sergey Semka. L’ultimo e più potente UCAV d’attacco russo, il Sukhoi S-70 Okhotnik, sarà prodotto dalla Novosibirsk Aviation Plant (NAZ in russo o NAPO nella sigla internazionale) intitolata a “V.P. Chkalov” (una filiale della PJSC Sukhoi Company).

La NAPO è stata fondata nel 1931; durante la Grande Guerra Patriottica produsse più di 15.000 Yak-7 e Yak-9, oggi invece l’azienda è incaricata principalmente della realizzazione dei bombardieri di prima linea Sukhoi Su-34 “Fullback” anche se in realtà la stessa NAPO produce componenti per l’aereo di linea SSJ-100.

Come annunciato sul nostro canale Telegram nel febbraio dello scorso anno la NAPO di Novosibirsk sta procedendo all’espansione aziendale attraverso la realizzazione di un nuovo edificio realizzato appositamente per la costruzione degli UCAV stealth Okhotnik.

Tale ampliamento, iniziato appunto lo scorso anno, richiederà ancora non meno di 2-3 anni per il suo completamento. In connessione con tutto ciò si prevede di aumentare il numero di posti di lavoro di 1,5 volte, mentre l’importo degli investimenti è stato valutato in 2,5 miliardi di rubli.

L’UCAV S-70 Okhotnik, argomento ampiamente trattato da Analisi Difesa sviluppato dall’ufficio di progettazione Sukhoi è realizzato secondo lo schema della cosiddetta “ala volante” al fine di ridurre la propria visibilità radar. Secondo i dati forniti dal costruttore il peso al decollo è di 20 tonnellate, la velocità massima di volo è invece di circa 1.000 km/h.

Le consegne in serie dovrebbero iniziare nel 2024 ricordando inoltre che l’Okhotnik è decollato per la prima volta il 3 agosto 2019, volando poco più di 20 minuti sotto il controllo dell’operatore. Il 27 settembre 2019, l’UCAV russo effettuava un volo di prova insieme al caccia di quinta generazione Sukhoi Su-57 (nella foto d’apertura).

Nel dicembre 2021 è avvenuto il roll out del primo modello di volo dell’Okhotnik dotato di ugello piatto; in quell’occasione il Vice Ministro della Difesa della Federazione Russa Alexei Krivoruchko affermava orgogliosamente che l’Okhotnik è un sistema altamente intelligente in grado di risolvere un’ampia gamma di compiti individualmente, in gruppo e insieme a velivoli pilotati.

Sempre nel dicembre del 2021, la società russa Kronshtadt, su ordine della Sukhoi, notiziava infine della realizzazione di un centro di controllo a terra NPU-70 ad esso dedicato.

Foto: Ministero Difesa Russo e Pravda