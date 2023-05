Vola il primo cargo tattico Airbus C295 per l’India

Il primo C295 destinato all’Aeronautica Indiana ha completato con successo il suo volo inaugurale segnando così una tappa significativa verso la consegna, che avrà luogo entro la seconda metà del 2023. L’aereo da trasporto tattico è decollato da Siviglia, in Spagna, il 5 maggio alle 11.45 ora locale ed è atterrato alle 14.45 dopo 3 ore di volo.

“Questo primo volo costituisce un risultato significativo per il primo programma aerospaziale Make in India. Con l’Indian Air Force destinata a diventare il più grande operatore di C295 al mondo, questo programma esemplifica il nostro impegno a migliorare le capacità operative della Indian Air Force (IAF)”, ha dichiarato Jean-Brice Dumont, Head of Military Air Systems di Airbus Defence and Space.

L’India ha acquistato 56 C295 nel settembre 2021 per sostituire la flotta di 57 Hawker Siddeley 748 della IAF. I primi 16 aeromobili saranno assemblati a Siviglia e consegnati al cliente in condizioni “fly-away”. I successivi 40 aeromobili saranno prodotti e assemblati da Tata Advanced Systems (TASL) in India, nell’ambito di una partnership industriale tra le due aziende.

Questo programma contribuirà in modo significativo allo sviluppo dell’ecosistema industriale militare del Paese, dalla produzione all’assemblaggio, ai test, alla consegna e alla manutenzione lungo l’intero ciclo di vita dell’aeromobile. Il programma C295 comprende un totale di 280 ordini da parte di 39 operatori, un elemento che lo rende un velivolo ineguagliabile nell’ambito della propria classe di peso e missione.

(con fonte comunicato Airbus)

Foto Airbus