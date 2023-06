Borrell: mancano le materie prime per produrre munizioni per l’Ucraina

“In Europa mancano le materie prime per produrre le munizioni da mandare all’Ucraina”. Lo ha detto il 20 giugno l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa di presentazione della strategia di sicurezza economica europea a Bruxelles.

Già “durante la pandemia di Covid – ha spiegato – ci siamo accorti che nessuno produceva più un grammo di paracetamolo in Europa e oggi mi sono reso conto che per realizzare le munizioni di cui l’Ucraina ha bisogno, abbiamo una carenza di materie prime fondamentali che non sono più disponibili qui e che devono essere importate”.

Quindi “le nostre industrie della Difesa sono vincolate a ragioni che risiedono fuori dell’Ue. Dobbiamo identificare e risolvere le carenze se vogliamo avere la capacità autonoma di fornire all’Ucraina le munizioni che sono richieste e di fornire alle nostre forze armate la capacità necessarie”.

Anche alla luce di queste dichiarazioni è difficile ritenere che il contributo delle nazioni della UE alle esigenze di munizionamento ucraine possa raggiungere livelli significativi in tempi ragionevoli.