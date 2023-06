Domani il vertice NATO-Industria per aumentare la produzione di munizioni

I ministri della Difesa della NATO si incontreranno giovedì’ 15 giugno con rappresentanti di 25 importanti aziende del settore della Difesa per discutere dell’aumento della produzione di munizioni. Lo riferisce Euractive, sottolineando che gli alleati occidentali dell’Ucraina stanno cercando di incrementare la produzione di armi e munizioni per le necessità delle proprie forze armate e per continuare a rifornire Kiev mentre le aziende chiedono garanzie di domanda a lungo termine per giustificare gli investimenti necessari ad ampliare stabilimenti e produzione.

L’incontro sarà presieduto dal Nato Industrial Advisory Group e parteciperanno rappresentanti di aziende che producono munizioni, sistemi missilistici e droni.

Dagli Stati Uniti dovrebbero essere presenti Raytheon Technologies e Lockheed Martin mentre la lisata delle società europee include Leonardo, Elettronica, MBDA, Bae Systems, la belga FN Herstal, la finlandese Patria, la tedesca Rheinmetall, la norvegese Nammo, il Consorzio franco-tedesco KNDS (Nexter e Krauss Maffei Wegman) ,la francese Thales, le aziende turche Baykar e Roketsan, la rumena Romarm, la croata Duro DakoviÄ Grupa la portoghese Tekever, la estone Milrem Robotic., la bulgara Arsen e la ceca Excalibur Group.

L’incontro avviene nella cornice della nuova riunione del Gruppo di Contatto per l’Ucraina, alla viglia della ministeriale difesa, con l’obiettivo di “coordinare gli sforzi” per aumentare la produzione di munizioni.

“La pianificazione militare è competenza della NATO ed è dunque essenziale evitare duplicazioni, concentrando il lavoro sull’interoperabilità, lo sviluppo e le acquisizioni congiunte”, precisa un diplomatico a conoscenza del dossier.

L’Unione Europea ha invece competenze specifiche sulla politica industriale e l’Alto rappresentante per la politica estera e di difesa Josep Borrell parteciperà all’incontro.

Foto Rheinmetall e Ministero Difesa Ucraino

