Defensive Shield e Pirin Sentinel per il Battle Group della NATO in Bulgaria

Si è concluso a fine maggio un ciclo di esercitazioni che hanno coinvolto diverse unità appartenenti al Multinational Battle Group Bulgaria (MNBG-B).

Nell’area addestrativa di Novo Selo dal 17 al 29 maggio si è svolta l’esercitazione “Defensive Shield 23″ durante la quale è stato schierato un Gruppo tattico multinazionale composto da un battaglione meccanizzato rinforzato da una compagnia carri, una batteria di artiglieria semovente, un’unità di protezione nucleare, chimica e batteriologica delle Forze Armate bulgare e italiana, da un’unità dell’Esercito statunitense e da una compagnia di Fanteria del 7° reggimento Bersaglieri, una batteria contraerea e il JTAC italiani.

All’esercitazione hanno preso parte, con compiti di supporto aereo ravvicinato anche alcuni velivoli dell’Aeronautica Militare bulgara Sukhoi Su-25.

Nel corso del mese di maggio 2023 il Multinational Battle Group Bulgaria (MNBG-B) è stato impegnato nello svolgimento di una serie di esercitazioni che hanno visto l’impiego di diverse unità appartenenti alle Nazioni dell’Alleanza Atlantica schierate in Bulgaria.

Nell’area addestrativa di Koren dal 20 maggio al 1* giugno si è svoltal’esercitazione “Pirin Sentinel 23″ che ha avuto come scenario di riferimento l’arresto di un’offensiva nemica. All’attività hanno preso parte una compagnia carri, una batteria di artiglieria, entrambe delle Forze armate bulgare, aerei ed elicotteri resi disponibili dalla Grecia e un plotone blindo italiano del MNBG-B.

Le frequenti attività addestrative mirano a perfezionare il livello di preparazione dei Comandanti, dello staff e delle unità, necessario per assicurare la messa a punto delle funzioni operative di comando e controllo, manovra e sostegno logistico, in un ambiente multinazionale, requisiti indispensabili per condurre le operazioni di difesa degli spazi euroatlantici. Per il contingente italiano le due esercitazioni hanno rappresentato un ulteriore banco di prova per testare l’elevato livello di preparazione raggiunto.

(con fonte Difesa.it)