Gaiani: ” Il flop, per ora, della controffensiva ucraina impone di valutare possibili negoziati”

Gli sviluppi sui campi di battaglia in Ucraina, gli strascichi in Russia della vicenda Prigozhin/Wagner e l’ipotesi di aprire negoziati per far cessare il conflitto al centro dell’intervista di Marzia Roncacci (TG2) al direttore di Analisi Difesa la mattina del 29 giugno.

Guarda il video qui sotto, oppure a questo link o sul Canale Youtube di Analisi Difesa.