Grande successo a Persiceto per l’evento di Analisi Difesa sulla guerra in Ucraina

Ha avuto un grande successo l’incontro sul conflitto in Ucraina organizzato da ANALISI DIFESA l’8 giugno al Chiostro di San Francesco in Piazza Carducci 9 a San Giovanni in Persiceto (Bologna) intitolato “La guerra in Ucraina la sfida alla sicurezza e alla stabilità economica e politica dell’Italia”

Davanti a un folto pubblico che includeva anche diversi giornalisti, militari ed esponenti dell’industria della Difesa, il dibattito ha visto confrontarsi per oltre due ore sul tema del conflitto il reporter di guerra Fausto Biloslavo (che dal chiostro ha effettuato un collegamento con la trasmissione “Stasera Italia” di Rete 4) , il direttore della NATO Defense College Foundation Alessandro Politi e il direttore di Analisi Difesa Gianandrea Gaiani.

Un confronto contraddistinto tra l’altro dai video-reportages di Biloslavo sulla prima linea del fronte e dalle domande del pubblico.

Ha chiuso la serata l’apprezzamento del Sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti, che ha voluto esprimere l’invito a replicare l’incontro il prossimo autunno per fare il punto sulla situazione in Ucraina.

ANALISI DIFESA e l’editore INTERMEDIA tengono in modo particolare a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa che ha avuto il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto e che ha goduto del rilevante supporto dell’azienda SIMEX.

Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato all’evento e soprattutto i tanti amici e lettori che ci hanno raggiunto non solo da tutta l’Emilia-Romagna ma anche da Veneto, Toscana e dal Canton Ticino.

Il video integrale dell’evento è disponibile a questo link, qui sotto e sul Canale Youtube di Analisi Difesa.