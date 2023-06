Le forze armate svedesi acquistano da Iveco DV 400 veicoli multiuso leggeri

IDV, il marchio di Iveco Group N.V. (MI: IVG) specializzato in attrezzature per la Difesa e la protezione civile, ha firmato un accordo quadro con la Swedish Defence Material Administration per fornire fino a 3.000 veicoli leggeri alle Forze Armate svedesi, con un primo ordine per 400 veicoli per un valore di 850 milioni di corone svedesi (circa 73 milioni di euro).

L’accordo quadro, della durata di nove anni, prevede che IDV fornisca Light Multi-Purpose Vehicles (LMPV) in configurazione 4×4 Military Utility Vehicle (MUV). I veicoli garantiranno elevati livelli di mobilità, compatibilità con carburanti militari e NATO e adattabilità a diverse escursioni climatiche da -32°C a +49°C. Inoltre, la flotta sarà coperta per l’affidabilità e la manutenzione fino a 12 anni tramite il Customer Logistic Support dedicato.

Il MUV è disponibile in 12 diverse varianti come trasporto truppe, medico, comunicazioni e logistica, conformi agli standard NATO. Per rispondere alla serie di requisiti tecnici specifici del Progetto LMPV, IDV ha progettato soluzioni e adattamenti dei veicoli ad hoc.

Questi requisiti di personalizzazione includono un aggiornamento delle prestazioni di compatibilità elettromagnetica (EMC) in termini sia di veicolo che di sovrastrutture, raggiungendo così livelli di piena conformità militare, predisposizioni in cabina per l’integrazione di apparecchiature di comunicazione e militari, nonché sovrastrutture su misura per ruoli diversi e applicazioni.

Tra queste la possibilità di trasportare la variante Medical 2 all’interno del velivolo C-130 garantendo al tempo stesso la funzionalità dei sistemi medici e delle apparecchiature di terapia intensiva.

Questo importante ordine rappresenta un ulteriore passo avanti nel piano aziendale strategico di IDV volto a fornire soluzioni di difesa ai vertici della categoria in un complesso scenario internazionale.

Fonte: comunicato IVECO DV