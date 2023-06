Manifestazione aerea a Pratica di Mare per i 100 anni dell’Aeronautica Militare

Manca ormai poco alla due-giorni che terrà con il naso all’insù grandi e piccini. Un evento imperdibile che consentirà di ammirare velivoli storici e di nuova generazione, visitare aree espositive e assistere allo spettacolo mozzafiato delle Frecce Tricolori.

Una manifestazione che è non solo Airshow, ma molto di più. Infatti, con Campo 100 – percorso emozionale che stupirà il pubblico con ambientazioni in scala – si potranno rivivere momenti storici della Forza Armata, dai suoi inizi fino a oggi. Campo 100 disegna su una superficie di 4 ettari il gigantesco logo del Centenario, come un moderno geoglifo. Al suo interno, velivoli, mezzi, materiale e “rievocatori” perfettamente abbigliati secondo gli usi e costumi delle varie epoche.

Storia e tecnologia insieme in una manifestazione che unisce presente e futuro. L’Hangar Pizzarotti è stato infatti allestito per consentire ai partecipanti di vivere e toccare con mano le capacità che consentono all’Aeronautica di svolgere le sue missioni quotidiane al servizio della collettività. Simulatori, visori virtuali, intelligenza artificiale e molto altro.

I più piccoli potranno diventare meteorologi per un giorno ed esplorare il mondo del traffico aereo in una torre simulata. E, per tutta la famiglia, un cinema allestito all’interno di un C-130, intrattenimento musicale e altre soprese.

Un Airshow unico e irripetibile si terrà all’aeroporto “M. De Bernardi” di Pratica di Mare, il weekend del 17 e 18 giugno, per continuare a celebrare il Centenario dell’Aeronautica Militare.

Esibizioni di velivoli che hanno fatto la storia, dal Caproni Ca.3 al G-91, passando per il TF-104, un sorvolo della formazione che disegnerà in cielo il numero 100, e un finale mozzafiato: lo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori. Sarà possibile provare l’ebbrezza del volo grazie a simulatori ludici; vivere un’esperienza immersiva attraverso una serie di percorsi interattivi; visitare “Camp 100”, l’area dedicata alla rievocazione storica, realizzata con velivoli e figuranti che ricorderanno le gesta degli uomini e delle donne in azzurro, dalla nascita dell’Aeronautica fino a oggi.

Sarà possibile visitare una mostra statica, dove saranno esposti più di 40 velivoli – tra cui F-35, Eurofighter e T-346 –, e diverse aree tematiche: dallo Spazio alla Difesa Aerea missilistica integrata, a capacità di eccellenza come il trasporto sanitario d’urgenza, il servizio meteorologico e la logistica di proiezione. E ancora: tecnologia, robotica e cyber security, che proietteranno i visitatori verso il futuro, anche grazie allo svolgimento di una delle tappe della Coppa Italia Droni.

Sarà poi presente un’area dedicata alle principali industrie del comparto Aerospazio e Difesa, a testimonianza del ruolo fondamentale che l’Aeronautica svolge per il Paese e del suo legame indissolubile con le eccellenze tecnologiche e industriali.

La manifestazione consentirà anche di continuare a sostenere l’iniziativa “Un dono dal cielo per AIRC”, la raccolta di beneficenza promossa dall’Aeronautica Militare a favore della ricerca oncologica, i cui fondi verranno destinati all’acquisto di macchinari di ultima generazione per l’IFOM, Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare.

La manifestazione sarà in diretta streaming sui canali social della Forza Armata, mentre nella giornata di domenica 18 giugno l’evento sarà anche trasmesso in diretta TV, su RAI1, dalle 15:40 alle 18:55.

Il pubblico potrà accedere gratuitamente previa registrazione sul sito www.aeronautica.difesa.it. L’apertura dei cancelli e l’inizio delle attività della Manifestazione è previsto per le ore 9:00.

Per informazioni relative alla viabilità, è possibile consultare la sezione “Informazioni Generali – come arrivare” del sito.

Già venerdì 16, Pratica di Mare ha aperto le porte della manifestazione aerea alle donne e agli uomini della Forza Armata, che insieme alle loro famiglie hanno potuto assistere alle prove generali.

Gonte: comunicato Aeronautica Militare