MBDA inaugura il Missile Engineering Center negli Emirati Arabi Uniti

Realizzato negli Emirati Arabi Uniti, il Missile Engineering Center è stato ufficialmente inaugurato martedì 6 giugno 2023, alla presenza di Sua Eccellenza Tareq Al Hosani, Segretario Generale del Tawazun Council, Sua Eccellenza M. Nicolas Niemtchinow, Ambasciatore francese negli Emirati Arabi Uniti e Eric Béranger, Chief Executive Officer di MBDA.

L’obiettivo del Missile Engineering Center è quello di rafforzare la partnership di lungo termine tra gli Emirati Arabi Uniti e MBDA e stabilire una base per lo sviluppo congiunto di sistemi missilistici.

Questa cooperazione ha l’obiettivo fondamentale di offrire sistemi missilistici al giusto livello di prestazioni, facendo leva e rafforzando le capacità sovrane dell’industria della difesa degli Emirati Arabi Uniti, attraverso un significativo contributo locale.

Il Missile Engineering Center negli Emirati Arabi Uniti è il primo del suo genere al di fuori dell’Europa per MBDA: è pienamente operativo con un team congiunto di ingegneri di Tawazun Technology Innovation e MBDA, che lavorano alla prossima generazione della famiglia di Smart Weapons.

Sua eccellenza Tareq Al Hosani, Segretario generale del Tawazun Council ha affermato “Sono lieto di assistere all’inaugurazione ufficiale del Missile Engineering Center negli Emirati Arabi Uniti, che segna una pietra miliare significativa nella nostra partnership con MBDA. Questo centro rappresenta il nostro impegno per rendere efficace l’industria della difesa degli Emirati Arabi Uniti. Il Missile Engineering Center è una testimonianza della proficua collaborazione tra Tawazun Council e MBDA e simboleggia la nostra visione condivisa per la cooperazione a lungo termine e la crescita reciproca nella regione. In Tawazun Council miriamo a sviluppare sistemi missilistici avanzati che soddisfino i requisiti specifici del nostro paese, promuovendo allo stesso tempo contenuti locali e trasferimento di conoscenze” .

Eric Béranger, Chief Executive Officer di MBDA, ha dichiarato: “Per noi di MBDA, questa inaugurazione è un momento fondamentale e la dimostrazione dell’importanza della nostra presenza locale e della cooperazione con il nostro partner Tawazun Council. MBDA e i suoi team sono estremamente orgogliosi di vedere il nuovo Missile Engineering Center operativo e già al lavoro sullo sviluppo delle Smart Weapons di prossima generazione. Questa speciale cooperazione è il simbolo stesso di ciò che miriamo a raggiungere con il nostro partner Tawazun Council negli Emirati Arabi Uniti, proiettandoci a lungo termine, per rendere la nostra collaborazione vantaggiosa per tutti ed è una chiara evidenza del nostro coinvolgimento nella regione”.

Fonte: comunicato MBDA