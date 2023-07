Consegnati alla Tunisia i primi addestratori T-6C Texan II

L’aeronautica militare tunisina ha preso in consegna 4 addestratori Beechcraft T-6C Texan II forniti dagli Stati Uniti cui farà seguito in agosto la seconda tranche di 4 velivoli.

Alla fine del 2020 il ministero della Difesa tunisino annunciò l’acquisizione di 8 addestratori T-6C, oltre a possibili quattro velivoli da attacco leggero AT-6E Wolverine (il Dipartimento di Stato autorizzò la vendita alla Tunisia nel febbraio 2020 per 325,8 milioni di dollari, armi comprese).

Il primo T-6C tunisino è stato formalmente consegnato all’Aeronautica Tunisina presso la struttura di Wichita, Kansas, di Textron Aviation, nel settembre dello scorso anno.

I T-6C fungeranno da nuovo velivolo da addestramento basico presso il 13° squadrone sulla base aerea di Sfax-Thyna. Il velivolo sarà potenziato da un sistema di addestramento a terra, un addestratore di volo operativo e un laboratorio di addestramento basato su computer, che sarà fornito da TRU Simulation + Training, un’affiliata di Textron Aviation.

I primi quattro T-6C sono stati ufficialmente messi in servizio il 17 luglio. Gli allievi piloti svolgono la loro formazione di base su 18 Aermacchi SF-260CT/W per poi volare su jet da addestramento: 9 Aero L-59T e 10 Aermacchi MB-326.

I T-6C e AT-6E sostituiranno gli SF-260 e gli Aero L-59 impiegati anche per l’attacco leggero. Il T-6 è uno sviluppo dell’addestratore turboelica Swiss Pilatus PC-9 ed è stato sviluppato per ricoprire il ruolo di addestratore basico per l’USAF e la US Navy.

L’Aeronautica tunisina riceverà presto da Textron Aviation anche 4 Cessna Grand Caravan modificati da ATI Engineering Services con sensori elettro-ottici/infrarossi, console operatore, radio tattiche, collegamenti dati video e illuminazione compatibile con la visione notturna per missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR).

(con fonte DefenceWeb)

Foto Textron/Aeronautica Tunisina