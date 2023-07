La Polonia comprerà 96 AH-64E Apache ma 8 arriveranno prima in prestito

Il Ministero della Difesa polacco ha confermato il 21 luglio l’acquisto di 96 elicotteri Boeing Apache AH-64E e ha pubblicato una gara per l’acquisizione di elicotteri Sikorsky Black Hawk.

Il ministro della Difesa Mariusz Błaszczak ha rivelato su Twitter che Varsavia sta acquistando 96 Apache per equipaggiare 6 squadroni. “Doteremo le forze armate polacche con 96 di questi elicotteri e l’esercito riceverà 8 Apache prima che il contratto venga attuato”, ha detto Błaszczak.

Appena completato l’addestramento di piloti e tecnici, i primi 8 AH-64E prestati dall’US Army, verranno consegnati all’esercito polacco. Il contratto per i 96 elicotteri da combattimento includerà anche il trasferimento di tecnologia, secondo quanto riportato in precedenza. Gli elicotteri da combattimento sostituiranno gli ultimi Mil Mi-24 ancora in servizio dopo che almeno 12 delle 18 macchine disponibili sono state già cedute all’Ucraina.

Il 21 luglio, la Polonia ha annunciato una gara per l’approvvigionamento di elicotteri S-70i Black Hawk prodotti da Sikorsky (Lockheed Martin) presso la sussidiaria polacca PZL Mielec. Non è stato reso noto il numero di Black Hawk da commissionare ma pare si tratti di 32 elicotteri, necessari a rimpiazzare i 27 elicotteri multiruolo Mil Mi-8/17 oggi in servizio.

“E’ iniziata la procedura di appalto per gli elicotteri multiruolo S-70i Black Hawk per la Forze Aeromobile. Oggi è stato inviato un invito a negoziare. Il Black Hawk sarà in grado di cooperare con il Leonardo AW149 attualmente acquisito e con il Boeing AH-64E Apache di cui si prevede l’acquisizione”, ha reso noto l’Agenzia polacca per gli Armamenti.

Il 21 luglio il ministro Blaszczak, insieme all’ambasciatore degli Stati Uniti in Polonia, Mark Brzezinski, ha assistito a esercitazioni congiunte polacco-americane con l’uso di elicotteri da combattimento Apache statunitensi tenutesi presso il campo di addestramento di Nadarzyce, nella Polonia nordoccidentale.

“Abbiamo osservato l’Apache per un motivo: perché doteremo l’esercito polacco di 96 di questi elicotteri. Anche prima che il contratto venga attuato, faremo in modo che l’esercito polacco utilizzi otto di questi elicotteri, prestatici dall’esercito americano. Ne ho parlato con il Segretario alla Difesa Lloyd Austin durante la mia visita negli Stati Uniti all’inizio di maggio“, ha affermato il ministro.

“Sono lieto che il segretario Austin abbia accettato questa proposta. È un rinforzo molto forte, il nostro obiettivo è costruire un esercito così forte che la Polonia non venga attaccata dalla Russia”, ha detto il ministro della Difesa, sottolineando che il processo di espansione e modernizzazione dell’esercito polacco è intrapreso in stretta collaborazione con gli Stati Uniti.

Lo scorso anno la Polonia ha espresso la volontà di acquistare 96 elicotteri AH-64 Apache, ma non è ancora stata fissata una possibile data di consegna. Il Congresso degli Stati Uniti e il Dipartimento di Stato devono ancora approvare l’acquisto delle macchine da parte della Polonia e èi porto complessivo del contratto non è stato ancora ufficializzato.

Foto: ministero Difesa Polacco, PZL Mielec e US Army

