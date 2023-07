Cybersicurezza: per Santagata è prioritario puntare su formazione e tecnologie proprietarie

”La cybersicurezza è oggi un tema cruciale: è sempre più importante dotarsi di tecnologie proprietarie certificate e gestite internamente al perimetro nazionale e lavorare allo sviluppo di una cultura nuova con esperti e competenze specifiche. Il mercato della Cybersecurity ha bisogno di professionisti altamente qualificati per raggiungere l’obiettivo di un innalzamento della sicurezza e resilienza delle organizzazioni private, delle pubbliche amministrazioni, dei privati cittadini, e del sistema Paese nel suo complesso”.

Lo ha detto il 21 luglio Eugenio Santagata, Chief Public Affairs & Security Officer di Tim e Amministratore Delegato Telsy, intervenendo all’evento “Cybersecurity: la formazione come leva della crescita del Paese”, promosso dalla Cyber Security Italy Foundation.

”In tal senso l’importanza della formazione in questo settore strategico è fondamentale e costituisce un fattore abilitante. È essenziale promuovere corsi obbligatori di educazione al digitale già dalle scuole medie, realizzati grazie alla collaborazione pubblico-privata.

Le aziende, inoltre, possono realizzare programmi di formazione interni per il personale, incentivando la crescita professionale dei dipendenti e la difesa cibernetica aziendale. Vogliamo attrarre investimenti e talenti nel nostro paese, promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative e creare un ambiente favorevole all’innovazione. In questo modo, potremo affrontare le sfide della cybersecurity in modo efficace e fornire soluzioni affidabili e all’avanguardia per proteggere le nostre infrastrutture digitali” – ha concluso Santagata.

Qui sotto il testo integrale dell’intervento di Eugenio Santagata:

“L’Italia deve colmare un divario storico di competenze e professionalità nella cybersicurezza e nel digitale. In questo contesto, TIM offre soluzioni all’avanguardia, lavorando quotidianamente all’interno di ambiti che, per la loro portata innovativa, necessitano di competenze altamente specializzate e professionalità specifiche non sempre facili da individuare, reperire e valorizzare. Basti pensare al portafoglio di offerta di TIM Enterprise, con le soluzioni di Connettività, Cloud, IoT e Cybersecurity, o alle soluzioni di sicurezza quantistica di Telsy e ‌QTI che vanno ad anticipare anche le minacce alla sicurezza delle comunicazioni provenienti dai quantum computer.

Oggi il mercato della cybersecurity ha bisogno di tecnologie proprietarie certificate e gestite internamente al perimetro nazionale da professionisti altamente qualificati, al fine di raggiungere l’obiettivo dell’innalzamento della sicurezza e resilienza delle organizzazioni private, delle pubbliche amministrazioni, dei privati cittadini, e del sistema Paese nel suo complesso.

In più c’è un tema quantitativo: se aumentano i dispositivi connessi nel mondo (nel 2030 si stima saranno 125 miliardi) devono aumentare anche la consapevolezza e gli sforzi per tenere in sicurezza le infrastrutture critiche, gli utenti, le Istituzioni, le aziende italiane. Prima ancora che di formazione, quindi, si deve insistere sulla cultura. Per questo da tempo sono promotore della necessità di un corso obbligatorio di educazione digitale già dalle scuole medie, realizzato anche attraverso partnership pubblico-privata.

Per attrarre investimenti e talenti nelle imprese italiane, e non cedere i nostri giovani professionisti ad aziende estere, è fondamentale promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative e creare un ambiente favorevole all’innovazione, con politiche mirate e la collaborazione strategica tra tutti gli attori in campo.

Centrale è quindi il ruolo delle imprese, le quali devono mettere a disposizione il proprio know-how per contribuire alla formazione in cybersecurity, in modo da aumentare non solo la consapevolezza sull’uso degli strumenti digitali, ma anche la percezione dell’importanza delle professioni cyber, attirando nuovi talenti in un settore così strategico per l’Italia.”