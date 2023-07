Gaiani: “L’Ucraina punta sull’escalation per coinvolgere la NATO nella guerra”

I risultati della controffensiva ucraina, gli allarmi per la centrale nucleare di Energodar e il contesto politico intorno al conflitto in Ucraina in vista del Vertice NATO di Vilnius: questi i temi trattati nell’intervista al direttore di Analisi Difesa a TGCOM 24 MEDIASET la sera del 5 luglio.

Guarda il video qui sotto, a questo link oppure sul Canale Youtube di Analisi Difesa

