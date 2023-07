Il Bilancio di Sostenibilità di ELT Group

Anche quest’anno ELT Group ha redatto il proprio Bilancio di Sostenibilità 2022, nel quale – attraverso le attività e i progetti svolti nell’anno – viene raccontato l’impegno della Società sui temi di Responsabilità Sociale e Sviluppo Sostenibile. Un impegno che si rispecchia ancora di più alla luce della nuova identità di ELT Group, che vede la sostenibilità protagonista della vision, della mission e del purpose aziendali.

Il Bilancio di Sostenibilità 2022 è stato costruito seguendo un sistema di misurazione e valutazione delle performance di Responsabilità Sociale d’Impresa basato sullo standard GRI (Global Reporting Initiative), le cui finalità sono il consolidamento dell’impegno del vertice aziendale, il coordinamento di tutte le iniziative legate alla sostenibilità, la creazione di valore nel business, la risposta alle aspettative degli stakeholder e lo sviluppo di una cultura interna di sostenibilità.

I benefici di questa progressiva integrazione strategica della sostenibilità in azienda si traducono oltre che nella generazione di benessere di lungo periodo per l’azienda stessa e le sue persone, nella maggiore capacità di rispondere alle sfide dei mercati, nella progettazione di soluzioni innovative contribuire al progresso e al benessere delle comunità, nella valorizzazione delle persone all’interno dell’organizzazione, nella riduzione degli impatti ambientali e sociali e dei costi ad essi associati, nella promozione di una governance trasparente e sostenibile.

L’azienda ha avviato volontariamente la propria rendicontazione sociale nel 2018 e da quel momento ha progressivamente accresciuto il proprio impegno ESG con l’aggiunta, nell’anno 2022, di 4 nuovi obiettivi dell’agenda 2030: 3 Salute e Benessere – 11 Città e comunità sostenibili – 13 Lotta contro il Cambiamento Climatico – 16 Pace, Giustizia e Istituzioni, che si aggiungono ai precedenti 5: 4 Istruzione di Qualità – 5 Parità di genere – 8 Lavoro dignitoso e crescita economica – 9 Imprese, Innovazione e Infrastrutture – 12 Consumo e Produzione responsabili. Obiettivi rappresentati nei 14 temi materiali attraverso i quali ha preso vita la matrice di materialità. Perseguendo l’obiettivo di una gestione aziendale duratura e sostenibile, l’azienda, nell’anno 2022, ha raggiunto un valore economico distribuito di 256 M€ (a fronte dei 277 M€ del valore economico creato), tradotti in beneficio per i dipendenti, gli stakeholder e la comunità e il territorio.

In riferimento all’obiettivo 9 (Imprese, innovazione e infrastrutture) dell’Agenda 2030 l’azienda continua a prestare particolare attenzione alla Ricerca e Sviluppo, con un valore di investimento volontario di 14 M€ nel 2022, alimentato dagli oltre 80 dipendenti impegnati in progetti di Ricerca. Valore condiviso all’esterno con università e centri di ricerca e accresciuto attraverso i progetti europei sulla difesa (EDF). In particolare, l’azienda ha dedicato alle attività di ricerca 1.2M€ per finanziamenti destinati alle attività con le università e 230k€ per sviluppo e ricerca in partenariato. Da queste attività sono inoltre emerse tecnologie innovative tra cui E4Shield, un sistema ad alto impatto sociale per l’inattivazione dei virus respiratori, ufficialmente presentato nel 2022, e la cui industrializzazione è avvenuta a cavallo del 2022 e il 2023.

Sul profilo dell’impegno verso le persone, anche nel 2022 l’azienda si è distinta per la forte attenzione alla crescita professionale e del benessere dei suoi dipendenti. Aumentano fino a raggiungere la quota di 33.000 le ore di formazione erogata; il premio di risultato distribuito è più del doppio rispetto all’anno precedente, che si aggiunge a un importo di welfare superiore al benchmark di settore. Aumenta l’investimento nell’infermeria aziendale e sale a 2 il numero di giorni di SW per facilitare il Work life balance. Inoltre, attraverso una politica attiva delle assunzioni, l’azienda nel 2022 ha introdotto 138 nuovi assunti, con una diversificazione di competenze e un significativo ricambio generazionale, registrando un aumento dell’8% di neoassunti con meno di 30 anni e il +14% di neoassunte nella stessa fascia d’età. Infine, in linea con l’obiettivo 5, parità di genere, l’azienda nel 2022 ha lavorato all’elaborazione di una Policy aziendale dedicata alla Diversità e Inclusione, approvata e diffusa nei primi mesi del 2023.

Continua il percorso virtuoso verso tutta la catena del valore, con un’attenzione per l’aumento di know how e coinvolgimento della propria supply chain (45% dei fornitori hanno ottenuto un upgrading di VR/qualità), insieme a un’offerta di Academy strutturata e completa che consente la formazione anche del cliente stesso (370 partecipanti ai corsi della EW Academy nel 2022).

Come contributo al raggiungimento dei goal 3, 11 e 13 nel corso del 2022 si è lavorato all’implementazione di un Sistema di Gestione Integrato per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro e Ambiente UNI EN ISO 14001, per affrontare in maniera organica e sistematica tutti gli aspetti di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La certificazione è stata conseguita nel 2023.

Inoltre, l’azienda ha continuato a impegnarsi nel minimizzare il proprio impatto ambientale. Dall’ingresso a regime dell’impianto fotovoltaico, 3 agosto 2019, è stato realizzato un risparmio complessivo di energia di 850,3 MWh. L’impianto ha inoltre consentito di ridurre emissioni di CO2 pari a 411 tonnellate, che equivalgono a 12.280 alberi piantati.

“Dal 2018 ELT Group ha intrapreso il percorso verso gli impegni ESG, dichiarando, e facendo progressivamente crescere, il proprio contributo all’Agenda 2030 dell’ONU” – ha dichiarato Enzo Benigni, Presidente e CEO di ELT Group – “In questi anni abbiamo mostrato di saper coniugare la crescita economica con la sostenibilità sociale e ambientale, avendo piena contezza di quanto ormai gli impegni ESG non siano solo un fattore di sostenibilità e responsabilità verso la comunità circostante, ma anche una garanzia di benessere e redditività di lungo periodo per l’azienda, conseguito attraverso le possibilità concesse dall’innovazione di processo e di prodotto, migliorando la vita delle proprie persone, perfezionando e migliorando la qualità della catena di fornitura’”.

Fonte: comunicato ELT Group