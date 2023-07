Il Canada ordina 4 nuovi Airbus A330 MRTT

Il governo canadese ha assegnato ad Airbus Defence and Space un contratto per quattro Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) di nuova costruzione e per la conversione di cinque A330-200 usati, al fine di rafforzare le capacità di difesa continentale del Canada. Lo ha reso noto Airbus precisando che l’attuale contratto ha un valore d’ordine di circa 3 miliardi di dollari canadesi, vale a dire circa 2,1 miliardi di euro (tasse escluse).

Conosciuta come Strategic Tanker Transport Capability (STTC), questa nuova flotta di aeromobili sostituirà l’obsoleto CC-150 Polaris (A310 MRTT) operato dalla Royal Canadian Air Force (RCAF). L’attuale flotta di A310 viene utilizzata per effettuare operazioni di rifornimento aria-aria, trasporto aereo militare, di personale e merci, evacuazioni mediche e trasporto strategico di funzionari del governo canadese.

I nuovi A330-200 saranno assemblati presso la linea di assemblaggio finale degli aeromobili A330 a Tolosa, in Francia. La conversione degli aeromobili presso il sito dell’A330 MRTT di Getafe, in Spagna, è prevista per la metà del 2025, mentre il primo MRTT sarà consegnato alla RCAF nel 2027.

In base all’accordo, gli A330 MRTT saranno equipaggiati sia con tubo flessibile e cestello che con un braccio come opzioni di rifornimento, oltre che con soluzioni di cybersicurezza e contromisure. Tutti loro potranno essere installati con la soluzione Airbus Medical Evacuation kit, anch’essa inclusa, composta da 2 unità di terapia intensiva e barelle aggiuntive.

Il contratto copre una suite completa di servizi di addestramento, compresi i dispositivi di addestramento più avanzati, come il simulatore integrale di volo (FFS), per preparare e mantenere la prontezza degli equipaggi nell’ambito della modernizzazione dell’infrastruttura di addestramento operativo aereo delle Forze Armate canadesi.

A seguito di una procedura di appalto aperta, nell’aprile 2021, Airbus è stato selezionato come unico fornitore qualificato per la sostituzione degli aeromobili cisterna CC-150. Con 76 ordini da parte di 15 clienti e in grado di trasportare fino a 300 militari, l’A330 MRTT ha una quota di mercato del 90% al di fuori degli Stati Uniti e più di 270.000 ore di volo.

Piattaforma matura, l’aeromobile è stato collaudato in teatri operativi come il Medio Oriente e il fianco orientale in Europa. Airbus è un attore industriale di primo piano nel settore aerospaziale canadese da quasi 40 anni. L’azienda impiega oltre 4.000 persone a livello locale e si rifornisce da aziende canadesi per circa 2 miliardi di dollari canadesi.

Fonte: comunicato Airbus