La Nigeria ammoderna e rinnova la flotta in Turchia

La Marina Nigeriana (NN) ha firmato un accordo con i cantieri turchi Dearsan per l’upgrade di mezza vita dell’ammiraglia della flotta, la fregata NNS Aradu, e per la fornitura di un pattugliatore da 57 metri del tipo Tuzla.

L’accordo è stato siglato il 6 giugno e prevede che i lavori sulla Aradu (nella foto sopra), costruita dal cantiere navale tedesco Blohm & Voss nel 1982 e d entrata in servizio nel 1985, verranno effettuati presso i cantieri Dearsan Shipyard a Tuzla, Istanbul.

La NNS Aradu, 195 uomini di equipaggio, è una fregata classe Meko 360 con una lunghezza di 125 metri e un dislocamento di 3.500 tonnellate, propulsa da due turbine a gas Rolls-Royce Olympus TM3B che generano 50.880 shp e due motori diesel MTU 20V 956 TM92 che forniscono 10.420 CV, con una velocità di 30,5 nodi (56,5 km/h) e un’autonomia di 6.500 miglia nautiche (12 000 km) a 15 nodi (28 km/h).

La fregata è armata con otto missili nave-nave Otomat Mk 1, 24 missili terra-aria Aspide, un cannone OTO Melara 127/54 Compact da 127 mm, 8 cannoni Bofors da 40 mm, 6 tubi lanciasiluri da 324 mm e una rastrelliera per cariche di profondità ed ha la la capacità di imbarcare un elicottero Lynx.

Il contratto prevede che Dearsan Shipyard consegni inoltre un pattugliatore del tipo Tuzla n(ella foto sotto) , nave che secondo alcune fonti era inizialmente destinata alla Libia mentre altre unità dello stesso tipo sono in servizio con le forze navali turche e del Turkmenistan.

; tuttavia, a causa di complicazioni impreviste, la consegna non ha potuto essere completata. Una volta completata la consegna, la Marina nigeriana diventerà la quarta ad operare navi di classe Tuzla, dopo le forze navali turche, la marina del Turkmenistan e il comando della guardia costiera del Turkmenistan.

Dearsan Shipyard sta già realizzando 2 pattugliatori d’altura OPV 76 per la Marina Nigeriana dopo la firma. 22 ottobre 2021, di un accordo di cooperazione nel settore della difesa. In occasione della visita ad Abuja del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

La Nigeria avrebbe chiesto ad Ankara anche la consegna di un numero imprecisato di UAV prodotti dalla Baykar (Akinci e Bayraktar TB2) che sarebbero in parte già stati consegnati nonostante non siano stati fatti annunci ufficiali e l’Aeronautica Nigeriana non abbia confermato pubblicamente l’ordine.

(con fonte ODT e Defence Web)

Foto Marina Nigeriana e Dearsan