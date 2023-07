La performance di Fincantieri nel primo semestre 2023

Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. riunitosi ieri sotto la presidenza del Generale Claudio Graziano, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023. Questi gli aspetti salienti dei risultati del semestre, in linea con la guidance 2023:

▪ Ricavi e proventi: euro 3.669 milioni in incremento del 4,5 % rispetto a 1H 2022 (euro 3.510 milioni)

▪ EBITDA pari a euro 185 milioni (euro 90 milioni in 1H 2022) e EBITDA margin a 5,0 % (vs. 2,6% in 1H 2022)

▪ Risultato di periodo adjusted positivo per euro 3 milioni (negativo per euro 94 milioni nell’1H 2022)

▪ Risultato del periodo è negativo per euro 22 milioni (negativo per euro 234 milioni nel 1H 2022) dopo aver scontato oneri estranei alla gestione ordinaria e non ricorrenti (euro 33 milioni)

▪ Posizione finanziaria netta, a debito per euro 2.813 milioni (euro 2.531 milioni al 31 dicembre 2022), coerente con i volumi di produzione sviluppati dal Gruppo nel corso del semestre e con il piano delle consegne che prevede 4 unità cruise nella seconda metà dell’anno.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Fincantieri, ha dichiarato: “Il primo semestre 2023 ha confermato la ripresa dei principali indicatori di performance.

Grazie alla progressione dei volumi produttivi, i ricavi hanno registrato un aumento del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2022 e gli ordini acquisiti hanno toccato quota 2,1 miliardi, in crescita rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, con entrambi i dati sostenuti dall’Offshore, in linea con la strategia di rilancio del Gruppo nella costruzione di navi specializzate per il settore eolico offshore. EBITDA ed EBITDA margin sono sostanzialmente raddoppiati, consolidando i positivi risultati già registrati del primo trimestre e le aspettative di accelerazione delineate dal nuovo Piano Industriale.

Le iniziative in corso mirate ad incrementare l’efficienza operativa e il governo dei costi, continuano a contribuire al miglioramento della marginalità delle commesse e per il resto dell’anno proseguiremo i principali macro-progetti strategici in corso, in particolare quelli legati alla modernizzazione dei nostri siti produttivi e il lancio di nuovi prodotti technology driven”.

Folgiero ha concluso “Con il settore cruise che ha ripreso in pieno il percorso di crescita di lungo periodo, le potenziali nuove opportunità nel militare sia Italia che all’estero e il megatrend delle energie rinnovabili offshore, i tre pilastri della nostra attività presentano tutti prospettive incoraggianti e possiamo confermare per il 2023 le previsioni di mantenimento del pieno regime produttivo che consentirà il consolidamento dei ricavi e della marginalità, che si attesterà su un valore intorno al 5% confermando le attese”.

Andamento operativo

▪ Carico di lavoro complessivo a euro 32,9 miliardi, 4.4 volte i ricavi 2022, esclusi i ricavi da attività passanti, di cui:

– Backlog: euro 22 miliardi e 88 navi in consegna fino al 2029

– Soft backlog: circa euro 10,9 miliardi

▪ Pipeline commerciale in costante incremento per tutti i business

▪ Consegnate 11 navi da 8 stabilimenti nel 1H 2023 e prevista la consegna di 4 navi da crociera nel 2H 2023, di cui una già consegnata a luglio

Cruise: nel corso del 1H 2023 sono state consegnate 2 unità:

– Viking Saturn, decima unità per Viking

– Oceania Vista, la prima di due navi da crociera di nuova generazione per la società Oceania Cruises

Naval: – Nuovi contratti per la quarta unità del programma Constellation (FFG-62) per la US Navy, assegnato alla controllata americana FMM e, nel mese di luglio, per il terzo sottomarino del programma U212NFS (Near Future Submarine) per la Marina Militare italiana

– Consegnate la quarta e ultima corvetta “Semaisma” al Ministero della Difesa del Qatar e una unità del programma LCS (Littoral Combat Ship) alla US Navy “USS Marinette”

Offshore: – Siglati ordini per 8 unità CSOV5: 4 per Edda Wind con opzione per ulteriori 4, 2 per North Star con opzione per ulteriori 2, 2 per Purus Wind con opzione per ulteriori 2

– Consegnate 7 unità fra cui 4 CSOV (2 per North Star Renewables, una per Rem Wind ed una per Norwind Offshore), oltre ad una unità naval per la Guardia Costiera norvegese ed una unità Marine Robotic per Ocean Infinity

Sostenibilità

▪ Sustainable finance: raggiunto un accordo con Crédit Agricole Eurofactor, Ifitalia, SACE FCT e UniCredit per consentire l’accesso al credito alle imprese fornitrici di Fincantieri, incentivando al contempo il miglioramento del loro impatto ambientale e sociale

▪ Isotta Fraschini Motori: inaugurazione del Centro Innovazione e Sviluppo finalizzato alla progettazione e industrializzazione di tecnologie nella costruzione dei motori che contribuiscano alla transizione energetica tramite l’impiego di fonti di energia rinnovabili e la riduzione delle emissioni

▪ Fincantesimo: avviati i lavori per il secondo asilo aziendale a Monfalcone che, a partire da ottobre 2023, accoglierà 34 bambini, figli di dipendenti Fincantieri e di lavoratori delle ditte dell’indotto

Rating e premi di sostenibilità

Brand Finance ha assegnato il rating AA al marchio Fincantieri, confermandolo tra i 50 brand italiani più forti e registrando un incremento del trademark del 22% su base annua, con un valore pari a 736 milioni di euro

Top Employers Institute ha assegnato anche nel 2023 la certificazione “Top Employers Italia” a Fincantieri che si conferma tra le eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR volte a migliorare il benessere delle persone, l’ambiente e il mondo del lavoro

Integrated Governance Index (IGI): Fincantieri è fra le aziende “Leader” secondo IGI, indice quantitativo promosso da EticaNews che misura il grado di integrazione dei fattori ESG nel governo e nell’identità aziendale

Fonte: comunicato Fincantieri

Leggi il documento completo a questo link