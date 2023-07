Thales acquisisce Imperva e si rafforza nella cybersicurezza

Thales annuncia l’acquisizione della società di cybersicurezza statunitense Imperva dal private equity Thoma Bravo. L’accordo si basa su un enterprise value di Imperva di 3,6 miliardi di dollari; l’acquisizione porterà la divisione cybersecurity di Thales a generare 2,4 miliardi di revenue all’anno e la chiusura dell’affare è prevista per l’inizio del 2024.

Con questa acquisizione, Thales porta la sua attività nel campo della sicurezza informatica a un livello superiore. Imperva consentirà la crescita della sicurezza dei dati e l’ingresso di Thales nell’attraente mercato della sicurezza delle applicazioni. L’integrazione di Imperva in Thales amplierà in modo significativo il mercato di riferimento di Thales in un settore già in rapida crescita.

L’acquisizione è in linea con il quadro disciplinato di distribuzione del capitale di Thales, senza alcun impatto sulla politica dei dividendi esistente del Gruppo o sul programma di riacquisto di azioni in corso.

Il closing della transazione è previsto entro l’inizio del 2024, al termine delle consuete approvazioni antitrust e regolamentari. I nuovi obiettivi finanziari fissati per l’attività di Digital Identity and Security (DIS) di Thales sono crescita organica delle vendite 2024-2027 da +6 a +7% e EBIT 2027 al 16,5%.

Patrice Caine, presidente e amministratore delegato di Thales, spiega che “l’acquisizione di Imperva segna un’importante pietra miliare nella strategia di cybersecurity di Thales. Stiamo cogliendo un’opportunità unica per accelerare le nostre capacità di cybersecurity e stiamo facendo un passo importante verso la nostra ambizione di costruire un player integrato di cybersecurity di livello mondiale, che fornisca un portafoglio completo di prodotti e servizi“, aggiungendo, “non vediamo l’ora di accogliere Imperva in Thales per migliorare ulteriormente le nostre soluzioni di cybersecurity e aiutare i clienti ad affrontare le loro sfide più importanti in materia di sicurezza digitale“.

Con oltre mezzo miliardo di dollari di entrate nel 2022 e oltre 1.400 dipendenti, Imperva è un leader nella sicurezza informatica che protegge applicazioni, API e dati critici ovunque e su larga scala. Con un approccio integrato che unisce edge, sicurezza delle applicazioni e sicurezza dei dati, Imperva protegge le aziende in tutte le fasi del loro percorso digitale.

Con sede a San Mateo, in California, l’azienda ha una presenza globale nelle Americhe, nell’area Asia-Pacifico, in Europa, Medio Oriente e Africa e monitora le minacce in 180 paesi.

Imperva è un attore altamente riconosciuto e pluripremiato in entrambi i suoi segmenti di attività principali. Il suo portafoglio completo combina competenze e prodotti unici nei mercati in rapida crescita delle applicazioni e della sicurezza dei dati:

– Sicurezza delle applicazioni: Imperva offre un Web Application Firewall (WAF) leader del settore, che previene gli attacchi analizzando il traffico web verso le applicazioni. Il portafoglio di sicurezza delle applicazioni di Imperva include sicurezza API leader del settore, protezione avanzata dai bot e DDoS.

– Offerta avanzata per la sicurezza dei dati : la piattaforma di sicurezza dei dati di Imperva aiuta a migliorare la visibilità dei dati di un’azienda, al fine di prevenire violazioni ed evitare problemi di conformità. Fornisce rilevamento e classificazione dei dati su dati strutturati e non strutturati, governance della sicurezza dei dati, monitoraggio dell’accesso ai dati, analisi del rischio basata sull’intelligenza artificiale, monitoraggio del rischio in tempo reale e rilevamento delle intrusioni su database, on premise e nel cloud.

Imperva ha un modello di business con entrate molto ricorrenti e una base di clienti ampia e diversificata. Serve circa il 35% delle aziende Fortune 100 e alcuni dei più grandi gruppi nei servizi finanziari, telecomunicazioni, energia, sanità, vendita al dettaglio ed e-commerce. L’azienda è stata premiata 9 volte nel Gartner Magic Quadrant for Web Application Firewalls and API Protection (WAAP) e una scelta dei clienti di Gartner Peer Insights nel 2023.

Imperva dimostra anche un profilo finanziario interessante, con una crescita delle vendite a due cifre e un margine EBIT di circa il 20% previsto entro il 2027, in linea con il business dei prodotti di sicurezza informatica globale di Thales.

(con fonte comunicato Thales)