La Polonia ordina a Saab due aerei AEW Erieye

Saab ha ricevuto un ordine dal Ministero della Difesa polacca per due aerei radar (Airborne Early Warning) Erieye AEW & C per un valore di circa 600 milioni di Corone svedesi (52 milioni di euro) con consegne previste nel 2024 e 2025.

Si tratta degli aerei SAAB 340 dotati del radar Erieye di seconda mano già appartenuti alle forze aeree emiratine e riconsegnati a Saab: gli Emirati Arabi Uniti li rimpiazzeranno con altri 2 AEW Saab GlobalEye su cellula Bombardier 6000/6500 di cui dispongono già di tre esemplati.

Il contratto polacco include anche attrezzature a terra, nonché servizi logistici, addestramento e supporto. Il vice primo ministro e ministro della Difesa polacco, Mariusz Błaszczak, ha annunciato l’ordine per i due velivoli già anticipato il 22 maggio quando rivelò che erano in corso negoziati con la Svezia per acquisire capacità AEW.

“Oggi, l’agenzia per gli armamenti ha firmato un contratto per la fornitura di velivoli svedesi Saab 340 di preallarme. Di conseguenza, il fianco orientale della NATO sarà rafforzato e lo spazio aereo polacco diventerà più sicuro”, ha affermato Błaszczak.

Il Saab 340 AEW, insieme alle attrezzature di terra associate, fornisce un quadro situazionale dettagliato che può essere utilizzato per compiti militari e civili tra cui la sorveglianza aerea e le operazioni di salvataggio.

Diverse configurazioni del sistema Erieye AEW/AEW & C di Saab sono stati acquisiti da 9 forze aeree: Polonia, Emirati Arabi Uniti, Svezia, Thailandia, Arabia Saudita, Brasile, Grecia, Messico e Pakistan.

Foto Saab