Ufficiale l’adesione dell’Iran alla SCO, porte aperte anche per la Bielorussia

L’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) ha annunciato oggi l’adesione ufficiale dell’Iran. La decisione è stata resa nota al 23° vertice dell’organizzazione presieduta dall’India aperta oggi a Nuova Delhi dal premier indiano Narendra Modi (nella foto) in modalità virtuale con videoconferenza.

L’Iran diventa così il nono membro dell’associazione interstatale dopo che nel settembre 2022, al vertice di Samarcanda, era stato firmato un memorandum di impegno per l’adesione dell’Iran già accolto nella SCO come osservatore. Fondata il 15 giugno 2001 a Shanghai, la l’organizzazione per la sicurezza asiatica comprendeva inizialmente sei nazioni: Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tagikistan e Uzbekistan, a cui si sono uniti nel 2017 India e Pakistan.

Dopo l’inizio del conflitto i Ucraina la SCO ha rafforzato il suo valore come organizzazione di sicurezza tesa a contenere la penetrazione delle potenze extra asiatiche.

Non mancano nuove richieste di adesione mentre Mongolia, Sri Lanka e Bielorussia hanno lo status di osservatori. La Bielorussia, alleato di ferro di Mosca, è l’unico Paese interamente europeo che ha posto la sua candidatura sostenuta oggi apertamente da Mosca “il più rapidamente possibile”, come ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin.

“La Russia sostiene il completamento più rapido possibile del processo di adesione della Repubblica di Bielorussia alla SCO. Siamo certi che l’adesione della Bielorussia, partner strategico della Russia e alleato più stretto, avrà un impatto positivo sulle attività dell’organizzazione”, ha affermato.

Putin ha aggiunto che “è necessario un atteggiamento più attento e costruttivo per esaminare l’intero, piuttosto consistente, insieme di domande provenienti da altri paesi che desiderano collaborare con l’organizzazione in un modo o nell’altro”.

Modi ha affermato: “Accogliamo con gradimento la firma del memorandum sugli obblighi per l’adesione della Bielorussia all’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai”.

Foto: TASS