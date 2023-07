Nuovi contratti per CY4GATE Group

CY4GATE (CY4.MI) – gruppo attivo nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360°, a conclusione di una serie di campagne di business development in Italia, ha reso noto di essersi aggiudicata diversi contratti per la fornitura di prodotti di cyber security e forensic intelligence principalmente in Italia, per un valore complessivo di quasi 6,3 milioni di euro per la durata di 12 mesi.

Il 70% circa del valore contrattuale complessivo deriva da contratti con clienti corporate su progettualità e prodotti di cyber security mentre il restante è frutto di acquisizione ordini da parte di clienti istituzionali sulla cyber intelligence.

Le attività contrattuali nel segmento della cyber security in Italia e con importante cliente Corporate del settore high tech mirano alla prosecuzione di un già avviato progetto di customizzazione delle tecnologie proprietarie che – opportunamente integrate e verticalizzate sugli specifici bisogni dell’end user – lo doteranno di piattaforma complessa per l’impiego a beneficio del proprio portfolio clienti.

Sempre per il mercato della cyber security è stato siglato un contratto per l’acquisizione di un hybrid cyber digital twin (ibrido poiché agirà e supporterà sia reti IT che OT). Il digital twin è destinato ad integrare l’infrastruttura di rete IT/OT dell’azienda cliente, realizzando un clone della rete stessa per test & validation delle nuove tecnologie, training dei red e blue team e per la costituzione di una “honey net” con la finalità di attrarre e isolare dalla rete reale i potenziali attaccanti, contenendo o evitando i conseguenti rischi.

I contratti con clienti istituzionali nazionali hanno invece avuto ad oggetto la fornitura di tecnologie proprietarie per la forensic intelligence e data analysis nell’ambito del segmento di mercato della cyber intelligence.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto) ha dichiarato: “Questi nuovi successi rappresentano anche la conferma della valenza di un progetto industriale, quello di Cy4Gate, che ha saputo pensare e realizzare nel tempo un mix di tecnologie e di prodotti nel mondo cyber a 360° che è oggi richiesto e apprezzato dai nostri clienti.

Questo successo, che segue solo di qualche giorno l’annuncio di un altro importante contratto all’estero, testimonia come l’azienda – a vocazione internazionale – abbia consolidato anche un rilevante footprint nazionale. Sono, pertanto, soddisfatto di questi recenti successi a conferma dell’importante trend di crescita avviato da Cy4Gate in questi anni, che costituisce il presupposto per consolidarsi come centro di competenza per la cyber in Italia e Europa”.