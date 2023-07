La Germania rinnova il contratto con Airbus per l’assistenza alla flotta di A-400M

L’Ufficio federale per l’equipaggiamento, l’informatica e il supporto in servizio della Bundeswehr (BAAINBw) di Coblenza, in Germania, ha assegnato ad Airbus il rinnovo del contratto per il supporto in servizio dell’A400M della Luftwaffe. Lo ha reso noto un comunicato di Airbus precisando che il contratto ha una durata di 7,5 anni e costituisce un’estensione del contratto di assistenza in servizio per l’A400M in vigore dal dicembre 2014.

Il supporto tecnico industriale della flotta di A400M dell’Aeronautica militare tedesca copre un’ampia gamma di servizi forniti dall’Airbus Support Center della base aerea di Wunstorf e dai Centri di competenza centrali di Getafe, in Spagna.

Airbus garantirà la copertura completa dei servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) dalla propria base MRO principale di Manching, vicino a Monaco, nonché dalla base aerea di Wunstorf, vicino ad Hannover, in Germania, e dall’aeroporto di Hannover.

Il contratto prevede anche la creazione di una nuova struttura per la manutenzione degli A400M nelle immediate vicinanze della base aerea di Wunstorf. La struttura, che entrerà in funzione nel 2027, fornirà servizi di MRO e ospiterà anche il Centro di supporto Airbus A400M, con una forza lavoro complessiva di circa 300 persone che lavoreranno fianco a fianco con i fornitori e i rappresentanti dei clienti. I lavori di costruzione inizieranno con effetto immediato.

La Germania è il principale cliente dell’A400M. Attualmente, la Luftwaffe gestisce 40 A400M su un totale di 53 velivoli ordinati. L’intera flotta opera dalla base aerea di Wunstorf.

Foto: Bundeswehr/Dirk Bannert