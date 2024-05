Segredifesa al Defence Security Asia 2024 in Malesia

Nei giorni dal 5 al 7 maggio scorsi, una delegazione del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, guidata dal Direttore della Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabiità (Armaereo), Generale Ispettore Capo Giuseppe Lupoli, è stata a Kuala Lumpur (Malesia) per partecipare al Salone “Defence Security Asia 2024”.

L’evento, che ha visto la presenza di 1200 aziende in 33 padiglioni e 400 delegazioni di 45 Paesi, ha offerto l’opportunità di condurre incontri bilaterali con le autorità malesi e di altri Stati di interesse nell’area indo-pacifica, come Indonesia e Vietnam, per discutere tematiche di cooperazione bi-laterale nei settori terrestre, navale e aeronautico, anche a supporto di iniziative e opportunità industriali.

L’attività è stata facilitata e seguita dall’Ambasciata italiana in Malesia e, in particolare, dall’Ambasciatore S.E. Massimo Rustico, che ha partecipato a tutti i momenti di incontro insieme a Giuseppe De Giorgi, Consigliere del Ministro della Difesa per l’Indo-Pacifico.

Significativa la partecipazione delle aziende italiane (di grandi, medie e piccole dimensioni) e quella dell’Istituto del Commercio Estero, resa visibile ed efficace dal coordinamento dell’Ambasciata.

Fonte: comunicato Segredifesa