Agli americani la NATO piace sempre meno

L’Alleanza Atlantica perde popolarità negli Stati Uniti. Lo rivela un sondaggio condotto dal Pew Research Center, che sottolinea soprattutto le differenze tra i democratici e i repubblicani nell’approccio alla NATO: il 75% dei democratici ha un’immagine positiva dell’Alleanza, ma la percentuale crolla al 43% fra i repubblicani, in calo rispetto al 55% del 2022, anno dell’invasione russa dell’Ucraina.

Nel complesso, gli americani che hanno un’idea positiva della NATO sono il 58%, il 4% in meno rispetto a solo un anno fa. Il sondaggio indica anche solo il 23% dei 3.600 intervistati ritiene che la NATO stia guadagnando influenza.

Il sondaggio fotografa anche le opinioni circa la guerra in Ucraina e gli aiuti militari americani: secondo il 36% dei democratici Washington non sta fornendo assistenza sufficiente a Kiev ma così la pensa solo il 13% dei repubblicani che per il 49% ritengono che invece gli Stati Uniti stiano dando troppo a Kiev.

Un’inversione di tendenza totale rispetto a due anni fa, quando il 49% dei repubblicani riteneva che gli americani stessero facendo troppo poco ed il 9% troppo. Dal sondaggio del Pew Center emerge anche che il 54% degli interpellati ritiene che la potenza americana sia in declino sulla scena mondiale, rispetto al 47% del 2022. Infine, per il 71% la Cina sta diventando più forte, seguita dalla Russia, il 48%, e dall’Iran, per il 39%.

(con fonte Adnkronos)