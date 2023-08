Consegnati i primi due elicotteri d’attacco AH-1Z Viper alla Repubblica Ceca

Il 26 luglio, sulla 22a base dell’Aeronautica Ceca (Vzdušné síly armády České Republiky) sono stati consegnati i primi due elicotteri d’attacco AH-1Z ceduti dagli Stati Uniti alla Repubblica Ceca. I due elicotteri sono arrivati a bordo di un aereo cargo americano C-17A Globemaster III. Entro metà settembre, giungeranno altri quattro elicotteri: due ulteriori AH-1Z Viper e i primi due UH-1Y Venom.

“La consegna dei primi elicotteri americani è un momento significativo per la modernizzazione delle forze armate e sposta il settore elicotteri dell’aeronautica nel 21° secolo. In questo modo, ci stiamo sbarazzando della nostra dipendenza dalla tecnologia russa e passiamo a una moderna piattaforma occidentale fornita da un importante alleato“, ha affermato il ministro della Difesa Jana Černochová.

Con i due elicotteri, nella Repubblica Ceca, è arrivato anche un folto gruppo di specialisti americani che, insieme ai loro colleghi cechi, nelle prossime settimane completeranno l’assemblaggio degli elicotteri e li metteranno in condizioni di volo. Nel mese di agosto arriverà dagli USA una squadra di addestramento MTT – Mobile Training Team che inizierà l’addestramento del personale ceco da inizio settembre.

L’accordo intergovernativo per l’acquisto di 12 nuovi è stato firmato nel 201 ma la Repubblica Ceca riceverà gratuitamente altri 8 elicotteri ammodernati dagli Stati Uniti a compensazione per aver fornito all’Ucraina materiale bellico e velivoli di tipo russo-sovietico.

A programma completato la Repubblica Ceca disporrà di 10 elicotteri multiruolo UH-1Y Venom e 10 elicotteri d’attacco AH-1Z Viper.

Piloti e tecnici cechi si sono riqualificati sulle nuove macchine per sette mesi presso la base del Corpo dei Marines USA di Camp Pendleton. Altri corsi continueranno nella Repubblica Ceca sotto la guida del team di addestramento americano per un periodo di due anni, fino a quando i piloti e i tecnici non padroneggeranno completamente il sistema d’arma e la manutenzione delle macchine.

La flotta di elicotteri Bell Textron AH-1Z Viper e UH-1Y Venom dell’US Marine Corps conta circa 400 macchine che hanno superato le 500.000 ore di volo.

Nella Repubblica Ceca è già presente il primo dei due simulatori di addestramento che LOM Prague opererà nel centro di simulazione recentemente completato direttamente presso la 22a base. I gruppi di volo 221 e 222 schierati nella 22a base sono equipaggiati ora con una dozzina di elicotteri da attacco russi Mi-24V e Mi-35, che presto verranno radiati (e con ogni probabilità ceduti all’Ucraina), mentre i 18 Mi-171Sh multiruolo rimarranno in servizio.

L’addio ufficiale all’elicottero Mi-24V/35 avverrà in occasione della manifestazione aerea NATO Days 2023 che si terrà in settembre a Ostrava.

(con fonte e foto Forze Armate della Repubblica Ceca)