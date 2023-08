Gaiani: “La PMC Wagner tornerà alle origini”

Il direttore di Analisi Difesa intervistato la sera del 27 agosto al Telegiornale della Svizzera Italiana RSI circa il futuro della compagnia militare privata russa Wagner.

“La Wagner del futuro sarà molto più controllata da Mosca, ma al tempo stesso tornerà alle origini, alla clandestinità. Il Cremlino potrà sempre dire: non siamo noi, non li conosciamo. La Wagner ha spesso lavorato nell’ombra, in segreto, cominciando a combattere molto prima che Mosca mandi le proprie truppe regolari, cosa che a volte nemmeno avviene. In Siria si è schierata a fianco del regime di Assad molto prima che Mosca si decidesse a mandare un contingente delle sur forze regolari, nel 2015.

L’Africa rimarrà un settore chiave, perché – prosegue Gaiani – “Tutta l’africa subsahariana mostra crescente insofferenza verso gli occidentali, a cominciare dall’ex potenza coloniale francese.

