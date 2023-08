Il progetto del consorzio HYDIS² per l’intercettore ipersonico proposto per un finanziamento dalla Commissione Europea

A maggio 2023, il consorzio HYDIS, costituito da 19 partner e da oltre 20 subfornitori provenienti da 14 Paesi europei, ha presentato una proposta per uno studio di concetti di architettura e di maturazione tecnologica di un intercettore endo-atmosferico contro le nuove minacce emergenti di fascia alta, nell’ambito dei programmi di lavoro 2023 del Fondo Europeo per la Difesa (EDF-European Defence Fund).

Il 12 luglio 2023, a seguito di una valutazione positiva, la Commissione Europea ha proposto il progetto per un finanziamento.

Il consorzio, coordinato da MBDA, ha proposto HYDIS² (HYpersonic Defence Interceptor Study), un progetto che riunisce gruppi nel settore della difesa, istituzioni, PMI, Mid-Cap e Università, raccogliendo le migliori competenze nel campo della missilistica attraverso tutta l’Unione Europea. Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi hanno già confermato il loro supporto e impegno firmando una Lettera di Intenti e concordando i Requisiti Iniziali Comuni.

L’obiettivo di HYDIS² consiste nello studio di vari concetti di intercettore e nel portare a maturazione le tecnologie critiche associate per offrire la migliore soluzione contro le minacce ipersoniche e balistiche, che soddisfi le esigenze dei quattro Stati membri, e che risponda alle necessità del programma europeo di capacità TWISTER della cooperazione strutturata permanente (PESCO).

Tale iniziativa rappresenta un elemento centrale del contributo degli Stati europei alla missione di difesa di popolazioni e Forze Armate, in particolare contro le minacce ipersoniche emergenti che costituiscono un cambiamento radicale rispetto a quelle balistiche.

Il consorzio HYDIS² riunisce 19 partner e oltre 20 subfornitori in 14 paesi europei. I partner sono ArianeGroup, AVIO, Avio Aero, Bayern-Chemie, C.I.R.A., DLR, Fokker, LYNRED, MBDA España, MBDA France, MBDA Germany, MBDA Italia, OHB System AG, ONERA, ROXEL France, THALES LAS France, TDW, THALES Netherlands e TNO.

HYDIS² contribuisce al progetto di intercettore AQUILA, proponendo i concetti di miglior valore per le nazioni europee per un intercettore contro le minacce ipersoniche, così come a un portafoglio per la difesa di area globale, insieme ad altri prodotti di MBDA per la difesa aerea.