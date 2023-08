CY4GATE e JAKALA sviluppano la prima piattaforma e-commerce per la cybersecurity

CY4GATE (CY4.MI), gruppo attivo nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360°, e JAKALA, MarTech company leader nella trasformazione digitale, comunicano di aver collaborato allo sviluppo di ProntoCyber®: la prima piattaforma e-commerce per la cybersecurity pensata per professionisti, PMI e Large Enterprise. Si tratta di un progetto ambizioso che vede le competenze in ambito digitale di JAKALA a servizio del know-how sul dominio cyber di Cy4Gate, realizzando una soluzione che si inserisce nel portfolio strategico della Società e che punta ad indirizzare e risolvere le esigenze in materia di cyber sicurezza per il segmento di mercato di Professionisti e PMI, particolarmente esposti a rischi cibernetici e poco preparati da un punto di vista di cyber resilienza.

Con ProntoCyber® Cy4Gate aggiunge al suo offering la piattaforma di “pronto intervento digitale” per gli incidenti informatici, i cui servizi, pensati per Enterprise, Professionisti e PMI che sono sempre più esposte ed oggetto di attacchi informatici con un trend in forte crescita sia per numero di eventi che per criticità ed impatto sul business, sono offerti tramite piattaforma con la sottoscrizione del piano di abbonamento annuale.

Questo garantisce un supporto sia dal punto di vista informatico che legale e si propone come un modello para-assicurativo che permette al cliente di sottoscrivere il servizio in condizioni economiche molto vantaggiose se confrontate con il valore sul mercato delle stesse attività quotate in una situazione di attacco informatico in corso. Una piattaforma che rappresenta un vero e proprio marketplace della cyber security, grazie al quale numerose soluzioni (eg. consulenza legale, Log Management, Vulnerability Assessment e Penetration Testing) trovano spazio per rispondere alle concrete esigenze dei clienti, che siano questi Large Enterprise, PMI o Professionisti.

“JAKALA è al fianco dei propri clienti per trovare soluzioni innovative e personalizzate sulle loro esigenze. ProntoCyber® esprime tutta questa capacità; è una piattaforma di e-commerce per la cyber security che punta ad accompagnare professionisti, Piccole e Medie Imprese ed Enti Locali, nell’adozione di servizi di sicurezza innovativi. ProntoCyber® offre una customer experience evoluta, pensata per supportare gli utenti finali verso un cambiamento tecnologico all’avanguardia che li aiuti a gestire la sicurezza informatica” – afferma Giacomo Lorusso, Managing Director di JAKALA e CEO di JAKALA Civitas. “Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Cy4Gate che ci rafforza reciprocamente e propone al mercato una soluzione efficace e innovativa”.

Emanuele Galtieri, CEO e General manager di Cy4Gate Group (nella foto) ha commentato: “Le PMI rappresentano la spina dorsale del tessuto produttivo nazionale per fatturato e per numero di addetti ma anche parte rilevante della supply chain delle grandi aziende che offrono prodotti e servizi essenziali. Le statistiche testimoniano come le PMI siano sempre più oggetto di attenzione da parte di attori malevoli e sottoposti ad attacchi cibernetici.

ProntoCyber® rappresenta un deciso passo in avanti nel percorso di apertura dell’azienda verso un offering a loro dedicato, con una soluzione pensata per rispondere pienamente alle difficoltà che caratterizzano questo delicato e rilevante segmento di mercato. Lo small-medium business, difatti, aggrega un complesso di realtà imprenditoriali che spesso non possiedono le necessarie risorse tecniche e finanziarie per fronteggiare una minaccia cyber così pervasiva. Cy4Gate, grazie allo sviluppo di ProntoCyber®, soluzione veicolata mediante l’omonima piattaforma online, mette a disposizione la propria conoscenza e le migliori tecnologie per irrobustire la cyber resilienza non solo delle Large Enterprise, ma anche per dare accesso alle realtà più piccole ad un ecosistema di servizi e soluzioni su misura per loro”.

Fonte: comunicato CY4GATE