Inaugurato in Ungheria lo stabilimento Rheinmetall che produrrà il KF41 Lynx

Rheinmetall ha aperto ufficialmente il 18 agosto il nuovo stabilimento ungherese a Zalaegerszeg, struttura ultramoderna sita in un’area di 33 ettari nel sud ovest dell’Ungheria in cui verranno prodotti i veicoli da combattimento per la fanteria (IFV) KF-41 -Lynx, ordinati dall’esercito di Budapest in 218 esemplari ma con un’esigenza valutata in 256 mezzi.

Il contratto da 2 miliardi di euro firmato nel 2020 comprende la produzione di sette varianti del Lynx, oltre a 18 veicoli di supporto al combattimento, inclusi 9 veicoli corazzati da recupero Büffel/Buffalo 3 oltre a 38 camion militari. Inoltre, il contratto comprende prodotti e servizi quali simulatori, formazione e istruzione e uno stock iniziale di pezzi di ricambio e supporto alla manutenzione.

“L’apertura del nuovo stabilimento di Rheinmetall a Zalaegerszeg è un passo significativo per la nostra azienda e un segno dei nostri stretti legami con il governo e le forze armate dell’Ungheria, partner dell’UE e membro della NATO”, ha dichiarato Armin Papperger, amministratore delegato di Rheinmetall AG. “Centinaia di persone stanno lavorando a Zalaegerszeg per produrre sistemi militari di prim’ordine per le forze armate ungheresi così come per l’esportazione”.

Con sede a Zalaegerszeg, Rheinmetall Hungary Zrt. si concentra sullo sviluppo e la produzione di veicoli corazzati cingolati e gommati all’avanguardia per l’esercito ungherese, nell’ambito dell’iniziativa ungherese “Zrínyi 2026”, che mira a riequipaggiare le forze armate del paese con attrezzature moderne prodotte localmente. Il ministero della Difesa ungherese ha stipulato un contratto con Rheinmetall, per veicoli corazzati da combattimento cingolati e gommati con tutti i servizi associati.

Il comunicato dell’azienda tedesca sottolinea che “Rheinmetall vede l’Ungheria come un mercato interno da rifornire di prodotti di fabbricazione ungherese e nei prossimi anni sono previsti altri 350 nuovi posti di lavoro nello stabilimento di Zalaegerszeg”.

In una prima fase di produzione, l’Ungheria sta ricevendo 46 sistemi Lynx configurati come veicoli da combattimento di fanteria e per compiti di comando e controllo, oltre a 9 Büffel/Buffalo 3 ARV, tutti realizzati in Germania la cui consegna è già iniziata. In una seconda fase, una joint venture costruirà altri 172 Lynx e vari veicoli di supporto al combattimento in Ungheria.

Foto Rheinmetall