Via libera dagli Stati Uniti alla vendita di 96 elicotteri AH-64E Apache alla Polonia

La Defence Security Cooperation Agency (DSCA) degli Stati Uniti ha reso noto che il Dipartimento di Stato ha approvato e notificato al Congresso la vendita di 96 elicotteri da combattimento Boeing AH-64E Apache alla Polonia al costo di circa 12 miliardi di dollari.

La fornitura nell’ambito del Foreign Military Sale, “migliorerà la capacità della Polonia di far fronte alle minacce attuali e future fornendo una forza credibile in grado di scoraggiare gli avversari e di partecipare alle operazioni della NATO”, si legge nel comunicato della DSCA.

Il via libera riguarda anche un’ampia gamma di componenti, equipaggiamenti e armamenti (tutti i dettagli nel comunicato della DSCA) degli AH-64E inclusi 200 motori T700-GE 701D, 1.844 missili AGM-114R2 Hellfire più altri 96 da addestramento, 460 missili AGM-179A Joint Air-to-Ground Missiles (JAGM), 508 missili aria-aria Stinger 92K Block I e 7,650 razzi guidati WGU-59/B Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS-II).

Gli Apache, prodotti finora in 2.700 esemplari, sono stati chiesti da Varsavia per rimpiazzare la flotta di elicotteri da attacco di tipo russo/sovietico Mil Mi-24 composta da 18 esemplari di cui almeno 12 già ceduti all’Ucraina. La componente elicotteristica da combattimento polacca verrà quindi non solo ammodernata ma ampliata di 5 volte.

Appena completato l’addestramento di piloti e tecnici, 8 AH-64E verranno prestati dall’US Army all’esercito polacco in attesa dei velivoli di nuova produzione.

La Polonia ha annunciato a gennaio di voler spendere il 4% del PIL per la Difesa, il doppio di quanto richiesto dalla NATO. In giugno, Varsavia ha ricevuto i primi 14 esemplari dei 116 carri armati M1A1 Abrams statunitensi, precedentemente utilizzati dai Marines, nell’ambito di un contratto da 1,4 miliardi di dollari. L’esercito polacco ha ordinato negli Stati Uniti anche 250 nuovi Abrams M1A2 SEPv2 e SEPv3, 26 veicoli soccorso M88A2, 17 carri getta-ponte M1110, 26 veicoli leggeri 4×4 JLTV, 20 lanciarazzi campali HIMARS più altri 486 da realizzare su un veicolo polacco Jelcz e 32 (?) elicotteri multiruolo S-70i Black Hawk.

Foto Boeing

