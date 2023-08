L’India sbarca sulla Luna

Allunaggio riuscito per la sonda indiana Vikram della missione Chandrayaan-3 dopo il fallito tentativo russo dei giorni scorsi conclusosi con lo schianto sulla superficie lunare della missione Luna-25 e dopo il fallimento della missione indiana Chandrayaan-2 del 2019.

Decollata il 14 luglio a bordo di un razzo Gslv-III prima di essere messa in orbita lunare all’inizio del mese di agosto2, Chandrayaan-3 ha permesso all’India di essere la quarta nazione ad aver raggiunto la Luna.

Ora effettuerà diversi esperimenti sulla superficie lunare grazie al rover Pragyan dotato di diverse telecamere e che è stato progettato per percorrere poche centinaia di metri. Prima dell’India solo l’Unione Sovietica, gli Stati Uniti (negli anni ’60) e la Cina nel 2013 erano riuscito a raggiungere un risultato simile.

L’ Indian Space Research Organisation (ISRO) ha ricordato che gli indiani sono i primi a sbarcare nel Polo Sud della Luna, obiettivo perseguito anche dai russi poiché in quell’area la presenza rilevata di ghiaccio in alcuni crateri potrebbe favorire l’insediamento di una base lunare.

Il primo ministro indiano, Narendra Modi, sulla piattaforma social X (Twitter) ha commentato l’atterraggio: “Giornata storica per il settore spaziale dell’India. Congratulazioni all’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale per lo straordinario successo della missione lunare Chandrayaan-3”.

Il precedente tentativo dell’India di far atterrare una navicella con rover robot vicino al polo sud della Luna risaliva al 2019 e si era concluso con un fallimento: la navicella era entrata nell’orbita lunare ma aveva perso il contatto con il suo lander, che si era schiantato durante la discesa finale per dispiegare un rover per la ricerca di tracce d’acqua.

Secondo un report presentato all’ISRO l’incidente fu causato da un guasto del software. La missione del 2019, costata 140 milioni di dollari, aveva lo scopo di studiare i crateri lunari permanentemente in ombra che si pensa possano contenere depositi d’acqua e che sono stati confermati dalla missione indiana Chandrayaan-1 nel 2008.

Modi festeggia il nuovo successo dell’India (potenza nucleare e quinta potenza economica mondiale) in un contesto internazionale quale il summit dei BRICS in corso in Sud Africa.

Foto ISRO