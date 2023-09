Accordo di partnership fra DigitalPlatforms e Security Scorecard

DigitalPlatforms, gruppo industriale italiano, full liner provider di soluzioni IOT, AI e Cyber leader in Italia, e Security Scorecard, società vendor di sofisticate soluzioni per la sicurezza informatica ai fini della gestione di terze parti e della gestione del rischio IT, ha annunciato oggi di aver concluso un’importante accordo di distribuzione per il territorio italiano.

L’accordo tra DP e Security Scorecard ha come obiettivo la commercializzazione, l’integrazione sul need del cliente e la messa in servizio di una soluzione fortemente innovativa che fornisce accurati rating e assessment di sicurezza.

DP in tal modo arricchisce ulteriormente il portafoglio di servizi che già fornisce ai propri clienti, favorendone una fruizione allargata e una distribuzione efficiente su tutti i suoi canali di vendita, specializzandosi sul controllo a 360 gradi della Supply Chain delle grandi Infrastrutture critiche.

Scegliendo un gruppo leader sul mercato italiano come DP, Security Scorecard potrà beneficiare di un importante supporto nella distribuzione e integrazione di prodotto sul territorio nazionale, attraverso una Technology Industry tutta Italiana.

“Grazie a questo accordo con Security Scorecard, saremo in grado di aumentare la nostra presenza nel mercato business attraverso le nostre soluzioni tecnologiche integrate, che senza dubbio forniranno il valore, l’efficienza e l’innovazione di cui gli utenti finali e le aziende hanno bisogno. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità per ampliare la nostra offerta di prodotti e soluzioni di networking per i mercati business, PAC, PAL e Large Enterprise. Siamo lieti di poter mettere a disposizione del vendor la nostra competenza ed esperienza su tutti i canali di vendita e di poter offrire alla nostra vasta rete di clienti l’intera gamma del brand”. Ha commentato Elsa Capossele, Field Sales Manager Nord Italia di DigitalPlatforms.

“Siamo veramente entusiasti della partnership con DigitalPlatforms. La nostra valenza tecnologica, unita alla capacità di erogare servizi di DigitalPlatforms, permetterà una rapida espansione e la crescita delle soluzioni di Cybersecurity ratings per le aziende del mercato italiano” ha dichiarato Stefano Volpi, Field Sales Director di Security Scorecard.

DigitalPlatforms S.p.A. è un gruppo industriale interamente italiano nato nel 2018, e in costante e rapida crescita, con circa 450 risorse altamente qualificate che operano in nove aziende/business unit, tutte basate interamente in Italia. Il Gruppo DP è focalizzato sull’Internet of Things (IoT) e sulla Digital Transformation partendo dalla ideazione e produzione di device e sensori, ai sistemi di comando e controllo, fino alle piattaforme digitali e alla CyberSecurity. Il target primario di clienti è rappresentato dai gestori di infrastrutture critiche, in particolare nei settori energia/utilities, telecomunicazioni, trasporti, Pubblica Amministrazione e Difesa. DigitalPlatforms è membro AIAD e fornitore accreditato NATO e Consiglio d’Europa.