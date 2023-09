Carri Leopard 1A5 alla svizzera RUAG: le precisazioni dell’AID

Continuano le polemiche circa la cessione alla società svizzera RUAG dei vecchi carri armati Leopard 1A5 ex Esercito Italiano, mezzi che potrebbero oggi venire ammodernati e ceduti all’Ucraina.

Sul tema è intervenuta ieri l’Agenzia Industrie Difesa (di proprietà del ministero della Difesa italiano) con un comunicato in cui si precisa che l’AID “apprende dell’interrogazione parlamentare scritta a seguito di alcuni articoli di giornale che hanno sollevato perplessità sulle modalità di vendita di alcuni materiali militari dismessi, con specifico riferimento alle operazioni di esportazione e vendita di mezzi Leopard alla società svizzera RUAG Defence nel 2016″.

Il comunicato dell’agenzia guidata da Nicola Latorre aggiunge che “poiché l’operazione di vendita è stata realizzata durante le precedenti gestioni, è stata approfondita la documentazione in possesso dell’Agenzia dalla quale emerge che la vendita dei mezzi in oggetto, Leopard 1A5 e relative parti di ricambio, ha seguito tutte le procedure di legge previste per il trattamento e l’esportazione di materiale d’armamento.

Al fine di prevenire eventuali equivoci, si precisa che la manifestazione di interesse da parte della società svizzera ha seguito tutte le attività prodromiche per richiedere alle autorità competenti la fattibilità e il rilascio dell’autorizzazione ad effettuare le trattative contrattuali per la successiva esportazione, con particolare riferimento alla legge 185/90 relativa alle norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”.