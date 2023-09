Consegnato all’India il primo aereo da trasporto Airbus C295

Airbus Defence and Space ha ufficialmente consegnato ieri, in condizioni di volo, il primo dei 56 velivoli da trasporto C295 all’Indian Air Force per iniziare a sostituire la flotta di Avros-748 ormai obsoleta. Nei prossimi giorni il C295, in configurazione da trasporto e con una suite di electronic warfare di produzione indiana, lascerà lo stabilimento Airbus di Siviglia per raggiungere Nuova Delhi pilotato da un equipaggio congiunto IAF-Airbus.

I primi 16 C295 dei 56 aeromobili ordinati saranno assemblati presso lo stabilimento di San Pablo Sur, a Siviglia. Il secondo aeromobile sarà consegnato nel maggio 2024 e i successivi 14 saranno consegnati al ritmo di uno al mese fino ad agosto 2025. Per incrementare l’autosufficienza del settore della difesa in India, i restanti 40 C295 dell’ordine della IAF saranno prodotti e assemblati – in collaborazione con Tata Advanced Systems Limited (TASL) – in una linea di assemblaggio finale (FAL) a Vadodara, nell’India occidentale.

La produzione di componenti di questi aerei è già iniziata nello stabilimento Main Constituent Assembly (MCA) di Hyderabad, nel sud dell’India. Questi componenti saranno spediti alla FAL di Vadovara, che si prevede sia operativa entro il novembre 2024.

Il primo C295 “Make in India” uscirà dalla FAL di Vadodara nel settembre 2026 e costituirà una pietra miliare per l’industria aerospaziale indiana; l’ultimo aeromobile dovrebbe essere consegnato alla IAF entro agosto 2031. Con 283 ordini da parte di 41 operatori, il C295 è il leader del suo segmento di mercato: può trasportare fino a 71 soldati o 50 paracadutisti, sganciare carichi, essere utilizzato per l’evacuazione medica e decollare e atterrare su piste corte e non asfaltate.

(con fonte comunicato Airbus)