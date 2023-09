Ottima performance del gruppo CY4GATE nella relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2023

Il Consiglio di Amministrazione di CY4GATE (CY4.MI), società attiva nel mercato cyber a 360°, riunitosi in data odierna ha approvato la Relazione Consolidata sulla Gestione al 30 giugno 2023.

La Relazione finanziaria consolidata semestrale è redatta dal Gruppo Cy4Gate in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e alle interpretazioni dell’International Financial Reporting Standard Interpretation Committee (IFRS IC, già IFRIC) e del precedente Standing Interpretations Committee (SIC) (di seguito “Principi IAS/IFRS”), omologati dall’Unione Europea a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1606/2002 emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel luglio 2002.

Il perimetro di consolidamento include i primi 6 mesi della società Cy4Gate, del Gruppo RCS e della società DIATEAM la cui acquisizione è stata perfezionata nel gennaio 2023.

Ricavi € 33,1 milioni (€ 16,0 milioni)1 +106%;

€ 33,1 milioni (€ 16,0 milioni)1 +106%; EBITDA 2 € 5,5 milioni (€ 2,3 milioni) +137%;

2 € 5,5 milioni (€ 2,3 milioni) +137%; EBITDA Margin 16% (14%);

16% (14%); Patrimonio Netto € 119,7 milioni (€ 122,5 milioni);

€ 119,7 milioni (€ 122,5 milioni); PFN cash negativa per € 10,8 milioni (positiva € 3,1 milioni).

I primi sei mesi del 2023 si chiudono con una performance dei ricavi a livello di Gruppo che ha riportato un incremento del 106% in termini assoluti e di oltre il 20% volendo considerare i dati proformati del Gruppo RCS per il primo semestre 2022. Gli ordini registrano un deciso incremento, pari al 142% rispetto al primo semestre 2022, trainati in particolare dal business estero nei segmenti della decision e forensic intelligence, confermando il rafforzamento della posizione di mercato del Gruppo nei menzionati settori” ha commentato Emanuele Galtieri, CEO & General Manager di Cy4Gate Group (nella foto).

È una performance generale, quindi, che conferma la solidità e scalabilità del nostro modello di business, interamente focalizzato nella realizzazione di soluzioni tecnologiche nel dominio cyber. Resta confermata la consistente stagionalità del fatturato, che anche quest’anno secondo le nostre stime avrà una buona accelerazione nell’ultimo trimestre in conformità con quanto si è registrato nel trascorso quadriennio.

La marginalità, migliorata di 2 punti percentuali rispetto al primo semestre del 2022, risente ancora dell’effetto dei costi lineari del personale, in particolare dell’ingegneria, che troveranno una normalizzazione nel secondo semestre per via del menzionato effetto stagionalità. L’utile del semestre è ancora impattato dai maggiori costi legati alle operazioni straordinarie e alla transizione al segmento STAR. Le prospettive per il secondo semestre sono, pertanto, positive a conferma di una chiusura del 2023 secondo le nostre stime e aspettative”.

Dati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2023

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a € 33,1 milioni, con un incremento del 106% circa rispetto al 30 giugno 2022 (€ 16,0 milioni) e restano condizionati da una forte stagionalità, con maggior incremento previsto negli ultimi 3 mesi dell’anno, come da standard di settore. La recente acquisizione di DIATEAM ha permesso di rafforzare il segmento “cyber security” con l’introduzione in portafoglio del “Cyber Hybrid Digital Twin”, dedicato sia al B2G che al B2B e che arricchisce e completa la customer value proposition nella business line della cyber sicurezza. Si evidenzia, inoltre, una contribuzione a livello di mercato domestico pari al 54% ed al 46% sul mercato internazionale, irrobustendo così la presenza del Gruppo nel mercato estero.

I Costi totali ammontano a € 31 milioni circa in linea con gli obiettivi di crescita del gruppo.

L’EBITDA è pari a € 5,5 milioni (€ 2,3 milioni) ed evidenzia un EBITDA Margin pari al 16%. La marginalità in aumento rispetto al comparativo 2022, con importanti investimenti specialmente in personale qualificato effettuati già a partire dallo scorso esercizio nelle aree tecnico-ingegneristiche e finalizzati al continuo sviluppo, perfezionamento e update dei prodotti e tecnologie necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Gruppo.

L’EBIT è negativo per € 5,1 milioni (€ 4,7 milioni). Il risultato operativo sconta ammortamenti e accantonamenti in crescita per effetto degli investimenti effettuati a sostegno della crescita nonché, come già evidenziato, riflette la stagionalità che caratterizza il business delle società del Gruppo, i costi di transazione legati alle acquisizioni e l’operazione di translisting nonché l’effetto della Purchase Price Allocation (PPA) e il relativo ammortamento.

In ragione di quanto precede, la perdita d’esercizio è pari a € 2,8 milioni (€ 4,3 milioni) in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma Capitale Sociale Euro 1.441.499,94 Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000 REA RM-1426295 www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com 3

Il Patrimonio netto si attesta a € 119,7 milioni (€ 122,5 milioni).

La posizione finanziaria netta è cash negative per € per € 16,2 milioni in calo rispetto al 31 dicembre 2022 (positiva € 3 milioni) per effetto dell’acquisizione di DIATEAM e per l’assorbimento di cassa tipico del 1 semestre legato alla stagionalità del business.

Principali fatti di rilievo avvenuti durante il primo semestre 2023

In data 11 gennaio 2023 Cy4Gate ha siglato un contratto per la fornitura del valore di circa € 600.000 di un nuovo prodotto di cyber security, denominato “SENTRY”, completamente realizzato dall’azienda per un primario ente pubblico.

Cy4Gate ha siglato un contratto per la fornitura del valore di circa € 600.000 di un nuovo prodotto di cyber security, denominato “SENTRY”, completamente realizzato dall’azienda per un primario ente pubblico. In data 30 gennaio 2023 è stato effettuato il closing dell’operazione relativa all’acquisizione del 55,33% di DIATEAM SAS, società francese specializzata nel design, sviluppo e realizzazione di sistemi avanzati per il testing, validazione e training nel dominio della cyber security, per clienti governativi e corporate, nel rispetto degli accordi in precedenza stipulati. Il corrispettivo è pari a € 5,5 milioni, concordato sulla base di un Enterprise Value pari a circa € 10 milioni nonché sulla permanenza nella gestione della società dei soci operativi, inclusivo di un earn out sulla base del EBITDA 2022, del fatturato 2022 e dell’aggiustamento della PFN alla data del closing (€ 2,2 milioni).

La strategia dell’investimento in DIATEAM si prefigge in primis di ampliare l’offering di Cy4Gate nel segmento della cyber security, permettendo altresì di consolidare il Gruppo anche al di fuori del mercato nazionale grazie alle opportunità di upselling e cross-selling sui clienti in portafoglio. Inoltre, le sinergie tecnologie e professionali consentono di arricchire il know-how di entrambe le realtà aziendali integrare ed arricchire la propria offerta di prodotti lungo la catena del valore di cyber security.

In data 9 febbraio 2023 Cy4Gate si è aggiudicata un contratto sulla Decision Intelligence con clienti istituzionali in un paese europeo per un valore complessivo di circa € 9 milioni su 3 anni.

Cy4Gate si è aggiudicata un contratto sulla Decision Intelligence con clienti istituzionali in un paese europeo per un valore complessivo di circa € 9 milioni su 3 anni. In data 14 febbraio 2023 Cy4Gate ha comunicato di essersi aggiudicata nel corso delle ultime due settimane nuovi contratti con primari clienti corporate e governativi nel segmento della cyber security, per un valore complessivo di circa € 1,3 milioni.

Cy4Gate ha comunicato di essersi aggiudicata nel corso delle ultime due settimane nuovi contratti con primari clienti corporate e governativi nel segmento della cyber security, per un valore complessivo di circa € 1,3 milioni. In data 2 marzo 2023 Cy4Gate si è aggiudicata tre nuovi contratti istituzionali in Italia e all’estero sia nel segmento della cyber security che in quello della Cyber Intelligence per un valore complessivo di circa € 5,7 milioni.

Cy4Gate si è aggiudicata tre nuovi contratti istituzionali in Italia e all’estero sia nel segmento della cyber security che in quello della Cyber Intelligence per un valore complessivo di circa € 5,7 milioni. In data 8 giugno 2023 Cy4gate e DeepCyber, società italiana che offre soluzioni, tecnologie, knowledge as a services nel settore Cyber Threat Intelligence, comunicano di aver siglato un accordo sinergico per soluzioni in ambito Cyber Threat Intelligence (CTI). DeepCyber fornirà il proprio supporto in termini di tecnologie e know how nella Cyber Threat Intelligence che Cy4Gate integrerà in ottica di ulteriore rafforzamento della propria business line di cyber security.

Cy4gate e DeepCyber, società italiana che offre soluzioni, tecnologie, knowledge as a services nel settore Cyber Threat Intelligence, comunicano di aver siglato un accordo sinergico per soluzioni in ambito Cyber Threat Intelligence (CTI). DeepCyber fornirà il proprio supporto in termini di tecnologie e know how nella Cyber Threat Intelligence che Cy4Gate integrerà in ottica di ulteriore rafforzamento della propria business line di cyber security. In data 19 giugno 2023 Borsa Italiana, con provvedimento n. 8956, ha disposto l’ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle azioni ordinarie di Cy4Gate. Con lo stesso provvedimento Borsa Italiana ha disposto la contestuale revoca dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan delle azioni ordinarie di CY4. In pari data Cy4Gate ha inoltre

Borsa Italiana, con provvedimento n. 8956, ha disposto l’ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle azioni ordinarie di Cy4Gate. Con lo stesso provvedimento Borsa Italiana ha disposto la contestuale revoca dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan delle azioni ordinarie di CY4. In pari data Cy4Gate ha inoltre In data 22 giugno 2023, Borsa Italiana ha disposto, con avviso n. 24453, l’inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan – Segmento STAR delle azioni ordinarie della Società (ISIN IT0005412504) a partire dallo scorso lunedì 26 giugno 2023. In pari data le azioni ordinarie di Cy4Gate sono state revocate dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

In data 28 giugno 2023 Cy4gate si è aggiudicata un contratto sulla Cyber Intelligence con clienti istituzionali esteri per un valore complessivo di € 5,4 milioni su 1 anno.

Principali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del primo semestre 2023

In data 4 luglio 2023 Cy4Gate, a conclusione di una serie di campagne di business development, si è aggiudicata diversi contratti per la fornitura di prodotti di cyber security e forensic intelligence principalmente in Italia, per un valore complessivo di quasi € 6,3 milioni per la durata di 12 mesi.

Cy4Gate, a conclusione di una serie di campagne di business development, si è aggiudicata diversi contratti per la fornitura di prodotti di cyber security e forensic intelligence principalmente in Italia, per un valore complessivo di quasi € 6,3 milioni per la durata di 12 mesi. In data 12 luglio 2023 Cy4Gate e Reco 3.26, società italiana specializzata nell’ambito dell’Image Recognition e Video Analysis che offre soluzioni di Vision Intelligence innovative e personalizzate per enti pubblici e privati, comunicano di aver siglato un accordo strategico per una soluzione di intelligenza artificiale applicata in ambito video analysis e computer vision, acquisendo in esclusiva, il diritto di utilizzo di tale tecnologia nel contesto delle Law Enforcement Agencies nazionali.

Cy4Gate e Reco 3.26, società italiana specializzata nell’ambito dell’Image Recognition e Video Analysis che offre soluzioni di Vision Intelligence innovative e personalizzate per enti pubblici e privati, comunicano di aver siglato un accordo strategico per una soluzione di intelligenza artificiale applicata in ambito video analysis e computer vision, acquisendo in esclusiva, il diritto di utilizzo di tale tecnologia nel contesto delle Law Enforcement Agencies nazionali. In data 26 luglio 2023 Cy4Gate, ricevute e preso atto delle dimissioni del Consigliere Enrico Peruzzi, ha nominato il neoconsigliere Alessandro Chimenton in sostituzione.

Cy4Gate, ricevute e preso atto delle dimissioni del Consigliere Enrico Peruzzi, ha nominato il neoconsigliere Alessandro Chimenton in sostituzione. In data 2 agosto 2023 Cy4Gate e JAKALA, MarTech company leader nella trasformazione digitale, comunicano di aver collaborato allo sviluppo di ProntoCyber®: la prima piattaforma e-commerce per la cybersecurity pensata per professionisti, PMI e Large Enterprise. Si tratta di un progetto ambizioso che vede le competenze in ambito digitale di JAKALA a servizio del know-how sul dominio cyber di Cy4Gate, realizzando una soluzione che si inserisce nel portfolio strategico della Società e che punta ad indirizzare e risolvere le esigenze in materia di cyber sicurezza per il segmento di mercato di Professionisti e PMI, particolarmente esposti a rischi cibernetici e poco preparati da un punto di vista di cyber resilienza.

Cy4Gate e JAKALA, MarTech company leader nella trasformazione digitale, comunicano di aver collaborato allo sviluppo di ProntoCyber®: la prima piattaforma e-commerce per la cybersecurity pensata per professionisti, PMI e Large Enterprise. Si tratta di un progetto ambizioso che vede le competenze in ambito digitale di JAKALA a servizio del know-how sul dominio cyber di Cy4Gate, realizzando una soluzione che si inserisce nel portfolio strategico della Società e che punta ad indirizzare e risolvere le esigenze in materia di cyber sicurezza per il segmento di mercato di Professionisti e PMI, particolarmente esposti a rischi cibernetici e poco preparati da un punto di vista di cyber resilienza. In data 8 agosto 2023 , in seguito all’autorizzazione ottenuta da parte dell’Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2023, il Consiglio di Amministrazione di Cy4Gate ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie.

, in seguito all’autorizzazione ottenuta da parte dell’Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2023, il Consiglio di Amministrazione di Cy4Gate ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie. In data 29 agosto 2023 Ethifinance ha completato l’assessment di Cy4gate emettendo il primo rating ESG con un punteggio di 64/100 in netto miglioramento rispetto al 2021 in tutte le aree valutate. Cy4Gate si colloca, con questo punteggio, decisamente al di sopra della media delle 154 aziende oggetto del rating appartenenti al settore IT.

Evoluzione prevedibile della gestione CY4GATE S.P.A.

La società intende proseguire il suo percorso di crescita organica ed inorganica focalizzando la propria strategia sul costante aggiornamento e sviluppo delle proprie soluzioni proprietarie così confermando la propria vocazione prodotto-centrica. In particolare, la strategia continuerà ad evolvere poggiando sui seguenti pilastri:

Prodotti: evoluzione dei prodotti di Cyber Intelligence e Cyber Security con l’aggiunta di funzioni sempre più avanzate ed a maggior tasso di automazione grazie all’uso della Composite Artificial Intelligence, il cui particolare contenuto innovativo viene confermato da Gartner con una nuova citazione dell’azienda tra i sample vendor della specifica tecnologia capace di creare integrazione e sinergie con tutte le soluzioni proprietarie nel portafoglio del Gruppo che vengono sviluppate al 100% in Europa. L’obiettivo è la realizzazione di un offering sempre più integrato e capace di assicurare la fornitura non di semplici prodotti ma di capabilities e soluzioni progettuali cyber chiavi in mano ai clienti. In quest’ottica entro l’anno saranno rilasciate nuove importati capacità:

sulla cyber security: il prodotto RTA, il SIEM di Cy4Gate di ultima generazione, sarà abilitato ad operare su cloud e, pertanto, permetterà l’implementazione della vendita su SaaS, che fluidifica le installazioni agevolando il post-sales e consentirà di raggiungere un più ampio panel di potenziali acquirenti tanto tra le aziende di fascia superiore che medio/piccole seguendo il trend di mercato che si sta affermando. L’offering su Saas consentirà di incrementare il fatturato recurring seppur con volumi iniziali inferiori rispetto alla vendita on premises ma meno scelta dai clienti;

sulla decision intelligence: verranno integrate nuove capacità che renderanno ancor più efficace la capacità di raccolta di rilevanti moli di dati e relativa analisi del prodotto Quipo a fini forensi e con ricorso a specifici algoritmi di intelligenza artificiale a supporto dell’intero ciclo di intelligence. Si tratta di una funzionalità che si va ad aggiungere a quelle già avviate di riconoscimento immagini in partnership con ReCo e riconoscimento vocale e speech to text in partnership con Almawave.

Sviluppo del mercato: proseguire nel rafforzamento sul mercato nazionale con una più incisiva strutturazione della forza vendite, imprimendo altresì ulteriore impulso all’internazionalizzazione dell’azienda su tutte le soluzioni offerte;

Clienti: assicurare una forte diversificazione e ampliamento della base clienti, in particolare sul mercato corporate, attraverso partnership commerciali con fornitori, distributori e VAR nonché con altri player a livello nazionale e internazionale;

Operazioni straordinarie: garantire all’azienda una strutturata crescita nell’ambito della cyber security confermando l’ambizione di creare un centro di eccellenza europeo nello specifico dominio;

Marketing e comunicazione: dare maggiore spinta alla “brand awareness” con specifico riferimento alle soluzioni di Cybersecurity e Decision intelligence in Italia e all’estero.

I prossimi esercizi si ritiene saranno ancora caratterizzati da un forte sviluppo dei mercati di riferimento del Gruppo Cy4Gate. In particolare si evidenzia come il mercato della cyber intelligence stia supportando in maniera decisa la crescita di ordini e ricavi del Gruppo che controbilanciano l’attesa spinta dei fondi europei e del PNRR sul tema della sicurezza cibernetica; spinta che, ad oggi, non ha ancora fatto emergere il pieno potenziale che ne deriva dagli incentivi alla trasformazione digitale del tessuto produttivo nazionale e alla conseguente esigenza di adeguare le infrastrutture affinché la digitalizzazione si muova di pari passo all’innalzamento dei livelli di sicurezza cyber.

Le assunzioni alla base della crescita dei Ricavi, nell’arco del triennio, derivano dal:

consolidamento ed ulteriore incremento dei contratti con clienti corporate e governativi con gli attuali prodotti proprietari;

sviluppo di ulteriori funzionalità e integrazioni tra i proprietari cyber in portafoglio;

dall’espansione nei mercati esteri.

Nel corso degli ultimi anni il Gruppo Cy4Gate ha realizzato con successo gli obiettivi strategici prefissati: i) diventando il primo player nel mercato Law Enforcement nazionale; ii) avviando la costituzione e consolidamento di una forte competenza di prodotto e di tecnologia Cyber “Made in Europe”; iii) sviluppando brand awareness e visibilità nell’industry di riferimento (cyber intelligence e cyber security); iv) rafforzando il footprint estero (sia con crescita organica che grazie ad iniziative di M&A).

Fonte: comunicato CY4GATE