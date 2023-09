Segredifesa al Defence and Security Equipment International di Londra

Il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti (Segredifesa) è presente al salone “Defence and Security Equipment International” (DSEI), inaugurato ieri presso il centro congressi Excel Exhibition Center di Londra, promosso dal Ministero della Difesa britannico e dal UK Defence e Security Export.

L’evento, uno dei più estesi e importanti saloni espositivi in materia di Difesa a livello globale nei 5 domini, si dispiega attraverso 8 Halls e vede la partecipazione di oltre 1.500 espositori, una “warship display (UK, GER, NDL, BEL)” e 36 padiglioni nazionali con l’intervento, per la prima volta, di Nord Macedonia e Qatar.

Una delegazione di Segredifesa, guidata dal Vice Segretario della Difesa e Vice Direttore Nazionale degli Armamenti, Ammiraglio di Squadra Pier Federico Bisconti, ha testimoniato il sostegno del Paese alle nostre industrie del comparto Difesa e Sicurezza, tramite incontri con autorità militari e con il management delle 24 industrie espositrici italiane, allo scopo di garantire la continuità dei rapporti istituzionali e di cogliere le opportunità offerte dal salone internazionale.

Nell’ambito del DSEI è stato inoltre sottoscritto uno Statement of Intent tra lo UK Defence and Security Export (UKDSE), rappresentato dal Direttore Mark Goldsack, e il III Reparto di Segredifesa, rappresentato dal Direttore, il Generale di Divisione Rodolfo Sganga, quale documento discendente dal “Memorandum of Understanding on Bilateral Cooperation between the President of the Council of the Ministers of the Italian Republic and the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”, sottoscritto il 27 aprile 2023 dai rispettivi Primi Ministri.

L’intento del documento è sviluppare una maggiore cooperazione per supportare la promozione dei rispettivi comparti industriali nazionali inerenti il settore della Difesa. L’obiettivo, dunque, è quello di accrescere le rispettive capacità e cooperazione industriale, attraverso incontri a cadenza regolare, volti a identificare obiettivi comuni nel settore dell’industria della Difesa e strategie d’esportazione condivise, promuovendo anche sinergie con la base industriale e tecnologica europea.

Fonte: comunicato Segredifesa