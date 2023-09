Un Tango per le scuole di volo russe

Nell’attuale diatriba circa la selezione dell’addestratore basico russo con le relative difficoltà dei due contendenti (lo Yak-152 e l’UTS-800), mentre i cadetti degli aeroclub e delle accademie militari volano su macchine prodotte da Cessna e Diamond Aircraft Industries, gli specialisti russi di Spectra Aircraft (Project Victory LLC – parte del Gruppo S7) hanno recentemente realizzato in sordina un nuovo trainer.

La sua apparizione al pubblico è prevista per l’autunno ma le prime foto dell’addestratore sono già trapelate in rete e noi le abbiamo prontamente mostrate sul nostro canale Telegram: si tratta dell’S7 Tango. Il Tango è un velivolo monomotore costruito interamente in compositi che sarà equipaggiato da un motore a sei cilindri a pistoni realizzato dallo Special Design Bureau of Aviation Rotary Engines (parte del gruppo S7) di Rybinsk.

Il prototipo dell’aereo da addestramento sarà assemblato entro la fine del 2023 e contemporaneamente il propulsore dovrebbe essere sottoposto ai test a terra, secondo le dichiarazioni rese lo scorso mese da Vladislav Filev, proprietario della quota di maggioranza del Gruppo S7.

I prototipi e i primi Tango di serie saranno assemblati presso la base S7 Aero che addestra i piloti presso il sito di atterraggio di Torbeevo, nella regione di Mosca. D’altra parte Spectra Aircraft ha una licenza del Ministero dell’Industria e del Commercio per lo sviluppo, la produzione, il collaudo e la riparazione di aeromobili e continua ad assumere specialisti (ora sta cercando un ingegnere strutturale, secondo i siti russi di annunci di lavoro).

«Le scuole russe hanno bisogno di un nuovo aereo da addestramento dato che in precedenza hanno acquistato numerosi aerei stranieri. Ma ora la fornitura dei pezzi di ricambio è estremamente difficile a causa delle sanzioni internazionali contro l’industria aeronautica russa» – ha spiegato Filev.

Il comproprietario di S7 non rivela i parametri commerciali del progetto anche se il canale Telegram russo Aviajourney, durante una visita ai laboratori dell’officina S7 avrebbe ottenuto alcuni dati indicativi quali un peso massimo al decollo di 1.150 chili, una capacità di trasporto di 4 persone e un raggio di volo massimo di 1100 chilometri.

L’Agenzia federale per il trasporto aereo russo (Rosaviatsia) è impegnata ora in consultazioni con vari produttori e si prepara a indire una gara per la fornitura di aerei da addestramento basico per le scuole di volo. Nei giorni scorsi il capo di Rosaviatsia, Alexander Neradko (rimosso oggi dall’incarico e sostituito alla guida dell’agenzia dal suo vice, Dmitry Yadorov) aveva sottolineato come la questione della sostituzione delle importazioni di attrezzature aeronautiche anche per le scuole di volo con prodotti interamente russi fosse un tema prioritario e privo di alternative.

«Dovrebbero operare al più presto aerei da addestramento ed elicotteri monomotore e bimotore di nostra costruzione per liberarci una volta per tutte dalle dipendenze straniere» – ha detto Neradko. Non si può escludere che l’affermazione sul mercato civile dell’S7 Tango possa preludere a un interesse circa il velivolo anche da parte del Ministero della Difesa.