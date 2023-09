La Corea del Nord festeggia 75 anni con un nuovo sottomarino con capacità nucleari

Il 6 settembre, alla presenza del presidente Kim Jong-un, la Corea del Nord ha varato un nuovo “sottomarino per attacchi nucleari tattici”, una risorsa bellica con cui il regime punta all’obiettivo di “rafforzare ulteriormente la capacità di deterrenza nucleare sia in termini di qualità che di quantità” come ha scritto l’agenzia di stampa statale KCNA.

La cerimonia si è tenuta presso i cantieri navali Pongdae a Sinpo (sulla costa nord-orientale del Paese), il principale centro di sviluppo dei sottomarini nordcoreani, dove il sottomarino numero 841, denominato “Eroe Kim Kun-ok” (un ufficiale di Marina decorato come Eroe della Patria) è stato consegnato alla Marina nell’ambito delle celebrazioni per il 75esimo anniversario della nascita della Repubblica Democratica Popolare della Corea del Nord.

Kim ha tenuto un discorso in cui ha affermato che il sottomarino “sarà uno dei principali mezzi nucleari offensivi” e ha elogiato il piano del Comitato Centrale del partito volto a “modernizzare continuamente le forze navali e incoraggiare l’adozione di armi nucleari da parte della Marina in futuro”. Dotare la marina di armi atomiche “è una questione urgente in questo momento”, ha aggiunto Kim.

Dalle immagini diffuse dalla KCNA il nuovo sottomarino (il secondo di tipo lanciamissili balistici della Marina Nordcoreana dopo il Gorae) sembra essere lo stesso che Kim ha ispezionato negli stessi cantieri nell’estate del 2019 e appare come una versione decisamente più grande e ampiamente modificata dei vecchi battelli sovietici classe Romeo che la Corea del Nord ha in dotazione in 20 esemplari in parte forniti dalla Cina che ne realizzò una copia (Type 033 e in parte assemblati nei cantieri nordcoreani.

Tra i dettagli esaminati dal sito specializzato 38 North, la principale innovazione del battello Eroe Kim Gun-ok, i cui lavori si sono protratti per dieci anni, è la presenza di un sistema di lancio verticale con 4 celle più grandi per missili balistici Pukguksong lanciabili in immersione e 6 più piccoli per missili da crociera Hwasal-2, (anche se, come sottolinea il sito specializzato Covert Shores, tali missili non risultano essere stati collaudati in lanci in immersione) r tutti probabilmente in grado di imbarcare testate nucleari.

Nell’immagine qui sopra la sistemazione dell’armamento missilistico cui potrebbero aggiungersi anche siluri lanciabili da tubi orizzontali. Sempre secondo Covert Shores il battello avrebbe le seguenti caratteristiche stimate:

Lunghezza: 85 metri)

Larghezza 6.7 metri

Dislocamento: 1.830 tonnellate in immersione

Velocità massima: inferiore ai 13 nodi

“È deplorevole che la Corea del Nord continui con l’inutile sviluppo di armi e disperda le sue scarse risorse senza prestare attenzione alle difficili questioni di sostentamento”, ha detto il vice portavoce del ministero dell’Unificazione sudcoreano.

I presidenti di Cina e Russia, Xi Jinping e Vladimir Putin, hanno inviato auguri alla Corea del Nord in occasione del 75esimo anniversario dello stato. A Pyongyang la ricorrenza è stata celebrata con una parata militare notturna, una festa al lume di torce e fuochi d’artificio. Per l’occasione, Pechino ha inviato una delegazione d’alto livello, guidata dal vice premier Liu Guozhong.

Il leader nordcoreano Kim Jong un ha assistito alla parata su piazza Kim Il Sung, così chiamata in onore di suo nonno, fondatore del regime, riportano i media di Stato. “Sotto nuove circostanze, la Cina vuole lavorare con la Corea del Nord per rafforzare le comunicazioni strategiche, approfondire la cooperazione pragmatica e far progredire i rapporti sino-coreani”, si legge nel messaggio di Xi, pubblicato dall’agenzia di stato cinese Xinhua.

“Sono sicuro – ha scritto Putin nel suo messaggio citato dai media nordcoreani – che attraverso sforzi congiunti continueremo a sviluppare sistematicamente rapporti in ogni direzione. Queto incontra pienamente gli interessi dei nostri popoli ed è in linea con l’obiettivo di assicurare piena stabilità nella penisola coreana e nell’Asia nord orientale”. Il messaggio sembra spianare la strada all’incontro della prossima settimana a Vladivostock, dove il leader nord coreano arriverà probabilmente a bordo del suo treno verde e giallo, per un vertice con Putin in cui si prevede si discuta la fornitura di armi e munizioni coreane alla Russia in cambio di tecnologia militare avanzata.

Foto KCNA e Covert Shores

