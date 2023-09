MBDA e PGZ insieme per lo sviluppo del CAMM-MR

Durante MSPO 2023, in corso a Kielce (Polonia), MBDA e PGZ hanno firmato un accordo per collaborare allo sviluppo di un nuovo intercettore CAMM a medio raggio e basso costo. Il missile CAMM-MR nasce per soddisfare le esigenze della difesa aerea terrestre e navale avanzata a medio raggio.

La lettera di intenti tra PGZ e MBDA fa seguito all’accordo dei governi britannico e polacco di portare avanti lo sviluppo di un futuro missile comune basato sulla famiglia dei missili CAMM (Common Anti- Air Modular Missile) come parte del partenariato strategico Regno Unito-Polonia 2030.

Il nuovo concetto di missile CAMM-MR è stato creato nell’ambito di un contratto del Ministero della Difesa Nazionale polacco e il nuovo missile è destinato a integrare il CAMM e CAMM-ER nell’ambito delle capacità di difesa aerea e missilistica integrata (IAMD) dei programmi MIECZNIK e PILICA+/ NAREW/WISLA.

Eric Béranger, CEO di MBDA, ha dichiarato: “Questo lavoro congiunto su un nuovo missile è un passo storico per le nostre aziende e per lo sviluppo di soluzioni europee per la difesa del Continente. MBDA è stata creata per sostenere lo sviluppo transnazionale di sistemi missilistici in Europa e quindi siamo molto orgogliosi di lavorare di concerto con PGZ e la Polonia su questo nuovo entusiasmante progetto”.

Sebastian Chwałek, Presidente del Consiglio di Amministrazione di PGZ S.A., ha dichiarato: “Questa particolare Lettera di Intenti ha lo scopo di aprire la strada ad attività future che sia PGZ che MBDA hanno intenzione di intraprendere per impegnarsi nella progettazione, sviluppo e produzione di CAMM-MR. Abbiamo definito questa iniziativa “Future Common Missile”, poiché la nostra aspirazione è che il missile sia utilizzato dalle Forze armate polacche e britanniche come munizionamento comune a doppia fonte di produzione. Questo è un nuovo capitolo per PGZ e siamo molto motivati ​​a impegnarci come partner solido e strategico di MBDA, soprattutto nella progettazione e nello sviluppo con le risorse che abbiamo a disposizione o che sono in fase di implementazione in questo momento, come ad esempio il Laboratorio HWIL”.

L’impegno polacco nel futuro sviluppo della famiglia CAMM fa seguito alla cooperazione di successo tra Italia e Regno Unito che ha dato vita al CAMM-ER.

MBDA sta attualmente lavorando con PGZ per migliorare le capacità missilistiche della Polonia, anche attraverso i programmi PILICA+, NAREW, MIECZNIK e OTTOKAR BRZOZA, sostenuti dal trasferimento di conoscenze e tecnologie da MBDA all’industria della difesa polacca. Questa collaborazione sta fornendo capacità militari decisive alla Polonia, dando valore agli investimenti, promuovendo l’economia e una occupazione altamente qualificata nel Paese.