Nuovi aiuti militari per l’Ucraina

Il Pentagono ha annunciato il 6 settembre un ulteriore pacchetto di assistenza in materia di sicurezza all’Ucraina del valore di 175 milioni di dollari che include equipaggiamento aggiuntivo per la difesa aerea, proiettili di artiglieria per obici da 155 e 105mm, munizioni per i lanciarazzi HIMARS, missili antiaerei e anticarro, equipaggiamento per lo sminamento, sistemi elettronici anti-drone e cariche esplosive da demolizione.

Si tratta del 46° pacchetto di aiuti prelevati dalle scorte militari statunitensi: l’amministrazione Biden ha impegnato più di 43 miliardi di dollari in assistenza militare all’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022 con più di 2.000 sistemi antiaerei Stinger, oltre 10.000 sistemi anti-carro Javelin e più di 2 milioni di proiettili di artiglieria da 155 mm.

Sono arrivati in Ucraina anche i primi 10 carri armati Leopard 1 donati da Danimarca, Germania e Olanda in un pacchetto che comprende 100 tank nella versione A5. Lo hanno dichiarato oggi le forze armate danesi che stanno addestrando in Germania le truppe ucraine all’impiego dei carri.

La Germania consegnerà presto altri 6 semoventi corazzati antiaerei Gepard all’Ucraina, che si aggiungeranno ai 46 esemplari già trasferiti. Lo ha reso noto il ministero della Difesa tedesco, secondo cui il Gepard fornisce “servizi eccellenti, soprattutto nella difesa dai droni” e viene utilizzato “per proteggere le infrastrutture critiche.

Il Regno Unito fornirà all’Ucraina 23 veicoli cingolati da ricognizione FV107 Scimitar (nella foto qui sopra) armati con cannone da 30 mm e da poco radiati dal British Army che da quest’anno dismetterà circa 300 mezzi di questo tipo .

Lo ha reso noto Rheinmetall Bae Systems Land (RBSL), joint venture tra la britannica Bae Systems e la tedesca Rheinmetall. Tecnici di RBSL assistono l’esercito britannico nella preparazione dei veicoli da inviare in Ucraina.

Foto: US DoD, British Army e Rheinmetall