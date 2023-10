Thales Alenia Space nell’intesa satellitare tra Francia e Mongolia

È stato raggiunto un importante accordo per la costruzione di un sistema nazionale di telecomunicazioni satellitari in Mongolia, che rafforzerà la partnership strategica tra Mongolia e Francia e aumenterà la connettività per tutti i mongoli.

L’accordo di partnership tra Thales Alenia Space, JV tra Thales 67% e Leonardo 33%, una delle principali aziende europee specializzate nella realizzazione di satelliti, e il Ministero dello Sviluppo Digitale e delle Comunicazioni della Mongolia è stato firmato oggi alla presenza del Presidente della Mongolia, S.E. Ukhnaagiin Khürelsükh, e del Presidente della Francia, Emmanuel Macron, durante la visita di Stato del Presidente mongolo in Francia.

Thales Alenia Space, sarà responsabile della costruzione di un satellite ad alte prestazioni in banda Ku che porterà il nome di “Chinggis Sat” in onore dell’7eroe nazionale mongolo Chinggis Khan. Una volta lanciato, il satellite permetterà l’uso di Internet ad alta velocità in tutta la Mongolia, anche nelle aree rurali e nelle comunità nomadi poco servite, consentendo un accesso più facile e più ampio a servizi come la telemedicina, l’e-learning, i servizi di e-government e sostenendo la crescita di settori economici ad alto valore aggiunto.

“Questo progetto è un importante passo avanti verso la trasformazione digitale della Mongolia e lo sviluppo di un’economia spaziale nazionale – ha dichiarato il Ministro per lo Sviluppo Digitale e delle Comunicazioni Uchral Nyam-Osor – Trasformerà il modo in cui gli abitanti del nostro vasto Paese accedono a Internet e favorirà l’accesso ai servizi vitali di cui hanno bisogno. Siamo lieti di avere un partner con l’esperienza e le capacità di Thales Alena Space e non vediamo l’ora di lavorare con loro su un progetto che porterà benefici significativi a tutti i mongoli”.

“È un privilegio per Thales Alenia Space essere stata scelta dal Ministero dello Sviluppo Digitale e delle Comunicazioni della Mongolia per la fornitura del satellite nazionale – ha dichiarato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space – Crediamo che il progetto sarà una risorsa fondamentale per colmare il divario digitale, un forte vettore di crescita economica e un prezioso strumento di sovranità. Siamo inoltre entusiasti di intraprendere questa cooperazione a lungo termine con la Mongolia e di sostenere il Paese nello sviluppo delle sue capacità e dei suoi servizi spaziali a beneficio di tutti i suoi cittadini”.

Questo satellite in banda Ku ad altissime prestazioni, che porta il nome di Chinggis Sat in onore dell’eroe nazionale Chinggis Khan, sarà posizionato nello slot orbitale 113,6° E riservato alla Mongolia dall’ITU. Sarà basato sulla soluzione SpaceBus 4000, collaudata e all’avanguardia, sviluppata da Thales Alenia Space e perfettamente adatta alle applicazioni nazionali.

Fonte: comuicato Thales Alenia Space