Thales fornisce all’aeronautica olandese l’aggiornamento dei sistemi di atterraggio e navigazione

La Royal Netherlands Air Force ha assegnato a Thales un contratto per l’aggiornamento di 13 sistemi di navigazione aerea ILS e DME. I componenti attuali stanno infatti raggiungendo la fine della loro vita utile e il rinnovo è essenziale per garantire la continuità delle operazioni aeree dell’Aeronautica Reale Olandese.

L’aggiornamento degli attuali sistemi ILS e DME è necessario per garantire la continuità delle operazioni di volo della Royal Netherlands Air Force in condizioni meteorologiche avverse. La vita utile dei 13 ILS / DME coinvolti sarà estesa almeno fino al 2035 con la sostituzione dei componenti che influiscono sull’operatività a causa della loro età. Inoltre, Thales fornirà il servizio di manutenzione e supporto tecnico per garantire il massimo livello di assistenza per i prossimi 13 anni.

Thales conferma il suo ruolo di partner della Royal Netherlands Air Force, contribuendo a soddisfare i requisiti di supporto alla navigazione area, in particolare nel quadro del mandato di sicurezza della NATO. Forte di anni di esperienza, avendo già fornito 10.000 sistemi in più di 170 paesi, Thales offre apparecchiature di aiuto alla navigazione aerea affidabili e dalle alte prestazioni. Con funzionalità avanzate e sicure, progettate per soddisfare le future esigenze dell’aviazione militare, le soluzioni innovative di navigazione di Thales non solo sono conformi a tutte le normative, ma soddisfano o superano i requisiti delle Royal Netherlands Air Forces.

L’ILS (Instrument Landing System) di Thales è un sistema automatico di avvicinamento di precisione che garantisce e assicura un atterraggio sicuro. È adatto in tutte le situazioni meteorologiche, anche di notte o in condizioni di scarsa visibilità e condizioni meteorologiche avverse. L’ILS può essere fornito in configurazione fissa e dispiegabile / mobile, sia per applicazioni civili che militari. I sistemi fissi garantiranno il regolare svolgimento delle operazioni della Royal Netherlands Air Force nelle basi aeree olandesi. La versione dispiegabile/mobile dell’ILS è in servizio presso la US Air Force dal 2015.

Il DME (Distance Measuring Equipment), viene utilizzato per fornire al pilota indicazioni sia durante la rotta, sia in avvicinamento, e indica la distanza dell’aereo dalla stazione di terra interessata.

“I sistemi ILS e DME forniscono una guida precisa agli aeromobili durante la loro fase di avvicinamento e di atterraggio in tutte le condizioni meteorologiche, anche quelle di scarsa o nulla visibilità, condizione essenziale affinché il pilota possa completare la missione in sicurezza” ha dichiarato Kais Mnif, direttore generale del segmento di sorveglianza non radar e navigazione di Thales.

Con Thales, la Royal Netherlands Air Forces ha scelto le più avanzate tecnologie ILS e DME disponibili sul mercato per equipaggiare le proprie basi aeree e garantire le proprie capacità operative in ogni momento e in ogni condizione atmosferica, in modo che possano adempiere alle missioni di difesa nazionale nel rispetto del mandato NATO”.

Fonte: comunicato Thales