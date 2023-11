CY4GATE avvia l’acquisizione di IKS TN e aumenta i ricavi

Il Consiglio di Amministrazione di CY4GATE (CY4.MI), società attiva nel mercato cyber a 360°, riunitosi in data odierna ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2023. Nella stessa circostanza ha dato l’autorizzazione definitiva all’acquisizione della società italiana IKS TN.

CY4GATE ha sottoscritto un accordo preliminare per l’acquisizione del 77,8% di IKS TN a seguito della fusione già avviata con XTN Cognitive Security, società italiana di cyber security, leader nel contrasto alle frodi digitali grazie alla “cognitive security platform”, piattaforma proprietaria che sarà integrata nell’offering del gruppo. L’accordo prevede la permanenza del management che continuerà a guidare lo sviluppo del business all’interno del gruppo. L’enterprise value per il 100% è pari a circa 10 milioni di euro e il closing dell’operazione è previsto entro la fine del primo trimestre 2024.

Il CDA ha dato piena esecuzione ai piani dichiarati da CY4GATE già in sede di IPO per creare un centro tecnologico europeo per la cyber security (3 acquisizioni in due anni), garantendo un’ulteriore spinta alla crescita sia per linee esterne che organica-

Dati economico-finanziari consolidati al 30 settembre 2023

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a € 43,6 milioni, con un incremento del 67% circa rispetto al 30 settembre 2022 pari a € 26,0 milioni. I ricavi restano condizionati da una forte stagionalità, con maggior incremento previsto negli ultimi 3 mesi dell’anno, come da standard di settore.

Si evidenzia, inoltre, una contribuzione a livello di mercato domestico pari al 57% ed al 43% sul mercato internazionale, irrobustendo così la presenza del Gruppo nel mercato estero.

L’EBITDA è pari a € 3,2 milioni rispetto ad un EBITDA di € 1 milione (sul pro-forma al 30 settembre 2022 pari a € 3,3 milioni).

L’EBITDA Margin data la stagionalità delle vendite, come sopra evidenziato, non è un indicatore significativo anche in considerazione dei costi sostenuti in maniera lineare durante il corso dell’anno e che quindi impattano negativamente la marginalità.

La posizione finanziaria netta è cash negative per € 15,6 milioni in calo rispetto al 31 dicembre 2022 (positiva per € 3,1 milioni) per effetto dell’acquisizione di DIATEAM e per l’assorbimento di cassa tipico dei primi nove mesi legato alla stagionalità del business.

Emanuele Galtieri, CEO & General Manager di Cy4Gate Group (nella foto) ha commentato: “I primi nove mesi del 2023 si chiudono con una buona performance dei ricavi che a livello di Gruppo segna un incremento del 67%, pur permanendo la caratteristica forte stagionalità delle vendite, che, anche quest’anno, secondo le nostre stime dovrebbero avere una forte accelerazione nell’ultimo trimestre”.

Continua Galtieri: “La nostra strategia di sviluppo per linee esterne procede come da piano, mantenendo fede alle dichiarazioni che già in sede di IPO sottolineavano l’intenzione di fare di Cy4Gate un centro europeo di competenza tecnologica per il mondo cyber. Abbiamo creato, pertanto, tutte le premesse utili a realizzare questa terza acquisizione che consolida il track record di M&A concluse nell’arco di due anni.

Si tratta ancora una volta di un’azienda di prodotto, XTN appunto, che opera nel mondo dell’antifrode on line con un rilevante footprint nel banking e già presente anche nel gambling e nell’automotive ove vediamo realizzabili importanti sinergie con i prodotti Cy4Gate in ottica di up-selling e cross-selling.

Stiamo generando prospettive di lungo periodo per il Gruppo e ponendo le giuste premesse per una solida crescita nel triennio 2024-2026, non da followers ma da first movers, in un settore in fermento e in corsa, per creare ulteriore valore ai clienti e ai nostri azionisti”.

Paolo Pittarello CEO di XTN Cognitive Security commenta: “Da un punto di vista industriale, l’operazione permetterà di accelerare lo sviluppo di XTN, rafforzandone la posizione sia a livello nazionale che internazionale, garantendo già dal breve periodo delle sinergie tecnologiche con servizi e soluzioni offerti a livello di Gruppo”.