Il bilancio di Fincantieri nel terzo trimestre 2023

Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. riunitosi sotto la presidenza del Generale Claudio Graziano, ha approvato ieri le informazioni finanziarie intermedie al 30 settembre 2023.

Risultati economico-finanziari al 30 settembre 2023

▪ Risultati dei primi nove mesi confermano la guidance 2023

▪ Ricavi pari ad euro 5.383 milioni sostanzialmente in linea rispetto ai 9M 2022 (euro 5.315 milioni)

▪ EBITDA pari ad euro 276 milioni (euro 172 milioni nei 9M 2022) con un EBITDA margin al 5,1% (vs. 3,2% nei 9M 2022)

▪ Posizione finanziaria netta, pari ad euro 2.705 milioni (euro 2.531 milioni al 31 dicembre 2022) in linea con l’andamento dei fabbisogni operativi e di investimento del periodo

Andamento operativo

▪ Carico di lavoro complessivo3 pari ad euro 32,6 miliardi, circa 4,4 volte i ricavi del 2022 di cui:

– Backlog: euro 22,2 miliardi (euro 23,8 miliardi al 31 dicembre 2022) e 86 navi in consegna fino al 2030

– Soft backlog: circa euro 10,4 miliardi (euro 10,5 miliardi al 31 dicembre 2022)

▪ Ordini acquisiti per euro 4,0 miliardi, di cui 1,9 miliardi nel terzo trimestre, con un book to bill superiore a 1

▪ Solida pipeline commerciale in tutti i business con importanti contratti finalizzati nel mese di ottobre

▪ Cruise: nel mese di ottobre finalizzato un ordine per 2 navi ad idrogeno che si uniranno alla flotta MSC Explora Journeys di MSC e il contratto con la Regione Sicilia per la costruzione di un nuovo traghetto Ropax a propulsione ibrida (diesel e gas naturale liquefatto) che coprirà le tratte tra la Sicilia e le isole di Lampedusa e Pantelleria

▪ Naval:

– Ordine per la quarta unità del programma Constellation (FFG-62) per la US Navy, acquisito a giugno

– Sottoscritti nel terzo trimestre contratti per i) il terzo sottomarino del programma U212NFS (Near Future Submarine) per la Marina Militare italiana (MMI), ii) 3 OPV (Offshore Patrol Vessel) per la MMI, più altri 3 in opzione, assegnati alla JV con Leonardo Orizzonte Sistemi Navali e iii) l’ammodernamento (mid-life upgrade) delle fregate classe Horizon italiane e francesi assegnato a Naviris, joint venture paritetica al 50% di Fincantieri e Naval Group, ed eurosam, un consorzio formato da MBDA e Thales

▪ Offshore: siglati ordini per 8 unità Commissioning Service Operation Vessel (CSOV) nel primo semestre, a cui va ad aggiungersi l’ordine per la progettazione e costruzione di due CSOV ibridi e due in opzione firmato nel mese di ottobre

▪ Sistemi, Componenti, Infrastrutture: positivo andamento operativo del Polo Infrastrutture con elevati volumi sviluppati nel periodo

▪ Iniziative strategiche: firmato in ottobre un Memorandum Of Understanding con Leonardo nell’ambito della subacquea per definire iniziative e sviluppi legati a sistemi (inclusi droni subacquei) di protezione delle infrastrutture critiche sottomarine

▪ Consegnate 17 navi da 10 stabilimenti, tra cui la prima MSC Explora e la seconda unità della classe Prima per Norwegian Cruise Line nel terzo trimestre dell’anno, e prevista la consegna di ulteriori 2 navi da crociera nel quarto trimestre

Sostenibilità

▪ Sustainable finance: sottoscritto un finanziamento “sustainability linked” a medio lungo termine a 5 anni garantito al 70% da SACE per un importo di euro 800 milioni legato al conseguimento di indicatori di prestazione previsti nel Piano di Sostenibilità 2023-2027, erogato nel mese di ottobre 2023

▪ Decarbonizzazione: firma di un accordo tra Fincantieri e RINA per uno studio di fattibilità per la propulsione navale nucleare

▪ Work FOR Future: sottoscritto con i sindacati un importante e innovativo accordo sul nuovo modello organizzativo che ha come primo importante obiettivo l’applicazione dello smart working. Il nuovo modello si colloca in un contesto più ampio di progetti di evoluzione tracciati nel Piano Industriale del Gruppo e mira a un cambio culturale anche attraverso una maggiore responsabilizzazione e il conseguente empowerment delle persone.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il settore crocieristico ha registrato nel corso dell’estate volumi di passeggeri superiori a livelli pre-covid. Tali dinamiche confermano la ripresa del percorso di crescita di lungo periodo del settore e, unite al crescente interesse verso soluzioni green e sempre più tecnologiche, rappresentano il presupposto fondamentale per una ripresa degli ordinativi di nuove navi da crociera, in un contesto ancora influenzato da ampia volatilità e elevati tassi di interesse.

Nel settore della Difesa, le tensioni geopolitiche sulla scena mondiale continuano a sostenere gli investimenti, anche sul fronte marittimo. In particolare, la dimensione subacquea sta acquisendo una crescente rilevanza per la presenza di infrastrutture, risorse e attività critiche. Questo, congiuntamente ai bilanci della difesa che sono stati rivisti al rialzo sta creando molteplici nuove potenziali opportunità per Fincantieri.

Nel mercato Offshore, nonostante l’inflazione elevata e l’aumento dei tassi di interesse che impattano sui costi e sulla tempistica degli investimenti in wind farm, sono confermati i fondamentali a supporto di una crescita a lungo termine del comparto eolico offshore, specialmente per la componente floating. Politiche governative in favore dell’eolico offshore da una parte e, nel transitorio, elevato livello di attività anche nel Oil&Gas che impedisce il travaso di mezzi tra i due comparti, favoriscono l’investimento in unità di supporto di nuova generazione caratterizzate da elevata efficienza, flessibilità e sempre minore impatto ambientale.

Il Gruppo prosegue nelle attività volte a perseguire l’eccellenza operativa nell’execution del backlog.

Al fine di conseguire tale obiettivo sono in corso di implementazione specifiche azioni che garantiscano il potenziamento della forza lavoro e il rafforzamento della filiera produttiva, in linea con le necessità dei programmi produttivi e secondo una gestione ottimale dei rischi operativi. In particolare, nei primi nove mesi del 2023, il Gruppo ha consolidato le seguenti iniziative volte a:

incrementare l’efficienza operativa e modernizzare i cantieri , tra cui si segnala l’avvio dei progetti di automazione di produzione, manutenzione e logistica

, tra cui si segnala l’avvio dei progetti di automazione di produzione, manutenzione e logistica contenere i costi di acquisto di materiale e servizi e delle strutture produttive , attraverso iniziative di evoluzione del modello di collaborazione con la filiera, presentato ai fornitori durante il Supplier Summit

, attraverso iniziative di evoluzione del modello di collaborazione con la filiera, presentato ai fornitori durante il Supplier Summit proseguire il percorso tracciato nell’ambito degli obiettivi di sostenibilità e di transizione energetica e digitale

Fincantieri conferma per il 2023 le previsioni di volumi di attività che consentiranno di consolidare i ricavi sui livelli del 2022, garantendo una marginalità intorno al 5%.

La Posizione finanziaria netta per il 2023 è prevista essere sostanzialmente in linea con quella di fine esercizio 2022, e riflette oltre alle dinamiche cruise l’assorbimento di cassa derivante dalla costruzione di alcune commesse nel segmento Offshore e Navi speciali e nel business Infrastrutture in consegna ad inizio 2024.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Fincantieri ha dichiarato: “I risultati raggiunti nei primi nove mesi del 2023 dimostrano una progressione positiva verso gli obiettivi che ci siamo dati nel nuovo piano industriale in termini operativi, economici e finanziari. La soddisfazione per la performance produttiva nasce dal fatto che le 17 navi che abbiamo consegnato nel periodo in 10 cantieri sono state realizzate grazie alla competenza ed alla dedizione delle nostre persone, avendole progettate durante il Covid e costruite in un contesto caratterizzato dall’escalation del costo dei materiali e da alcune difficoltà nel reperimento della manodopera. L’EBITDA in crescita in valore assoluto del 60% dimostra inoltre che allo sforzo operativo corrisponde anche un aumento della marginalità che si attesta al 5,1% in linea con le guidance fornite al mercato.

Nei primi nove mesi abbiamo acquisito 4 miliardi di ordini, in aumento del 23% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, concretizzando le attese di crescita del piano industriale anche nel settore navale militare ed eolico offshore oltre che nella croceristica di lusso”.

Folgiero ha concluso: “Il Gruppo prosegue quindi nella positiva delivery del Piano Industriale 2023-2027 con l’implementazione delle iniziative strategiche volte a perseguire una posizione di leadership nell’innovazione del settore verso la nave digitale e green, insieme all’eccellenza operativa nell’execution del backlog anche attraverso la modernizzazione dei cantieri”.

A questo link la relazione finanziaria trimestrale integrale