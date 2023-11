Contratto a TDW (MBDA) dalla Bundeswehr per il sistema anticarro PARM

La controllata di MBDA, TDW GmbH, si è aggiudicata un contratto per la produzione e la fornitura di 2.600 PARM alle Forze Armate tedesche. TDW e l’Ufficio Federale Equipaggiamenti, Information Technology e del In-Service Support della Bundeswehr hanno firmato l’accordo il 14 novembre 2023, segnando l’avvio del contratto.

“TDW fornisce competenze chiave nel campo dei sistemi e delle testate anti-accesso/interdizione d’area. Con questo contratto il PARM è si avvia a tornare ad una produzione in serie, diventando il sistema anti-carro più disponibile e potente sul mercato” ha affermato Thomas Gottschild, Managing Director di MBDA Germania.

“Questo ordine segna una svolta nell’incremento delle nostre capacità produttive. Il PARM rafforza la posizione di mercato di TDW come azienda leader nel settore delle testate in Europa. Siamo convinti che il PARM aiuterà la Germania, così come altre nazioni, a sviluppare ed espandere le proprie capacità di interdizione di area” ha commentato Andreas Seitz, Managing Director di TDW.

Il PARM è un effettore anticarro completamente automatizzato in grado di neutralizzare i moderni carri armati. La sua testata, il meccanismo di spoletta e il kit di sensori soddisfano le esigenze tecniche e operative di oggi. Il PARM può essere trasportato da un singolo soldato e il sistema richiede inoltre poco addestramento ed è collaudato in combattimento. Grazie ad una progettazione modulare, il PARM sì può adattare facilmente a diversi sensori e comandi da remoto.

DW Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme mbH, una consociata interamente controllata da MBDA Germania, è la società leader nel settore delle testate in Europa. TDW ha esperienza nella progettazione e produzione di testate e sistemi di testate, comprese le relative spolette e dispositivi di sicurezza e armamento.

Le tecnologie chiave disponibili includono cariche esplosive insensibili con eccezionale sicurezza in caso di minacce meccaniche e termiche estreme che forniscono comunque prestazioni distruttive estreme. Nuove tecnologie riguardano anche le testate adattative dei bersagli e i sistemi di attivazione della detonazione “intelligenti” ad alta resistenza agli urti.

Fonte: comunicato MBDA